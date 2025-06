¿Se dejó de pitar un penalti a favor de Nacional frente a Millonarios?; analista respondió

Atlético Nacional se despidió de la posibilidad de defender su título en la Liga BetPlay I-2025 tras caer por 1-0 ante Millonarios en el estadio Atanasio Girardot. El partido, correspondiente a la quinta jornada del grupo B de los cuadrangulares semifinales, dejó un sabor amargo en el conjunto verdolaga, que no pudo ante la efectividad del equipo dirigido por David González.

El único tanto del compromiso lo marcó Radamel Falcao García, ídolo de la Selección Colombia, quien volvió a ser determinante con el cuadro 'embajador'. El ‘Tigre’ aprovechó un pase filtrado de Daniel Cataño y, con la calidad que lo caracteriza, definió ante la salida del portero. La acción, ocurrida al minuto 45, fue revisada por el VAR para comprobar la posición del delantero al momento del pase, pero finalmente fue convalidada.

A pesar del respaldo masivo en las tribunas, Nacional no encontró los caminos para revertir el marcador. La derrota lo dejó con apenas cinco puntos en el grupo y sin chances matemáticas de alcanzar la final, cerrando así un semestre decepcionante para los dirigidos por Javier Gandolfi.

¿Era penalti para Nacional?

Una de las jugadas más comentadas del partido ocurrió al minuto 21, cuando los jugadores de Atlético Nacional reclamaron una posible mano dentro del área de Danovis Banguero, exjugador del conjunto paisa. La acción generó polémica y fue revisada por el VAR, aunque el árbitro central decidió no sancionar la infracción.

La jugada fue ampliamente debatida en redes sociales, donde muchos aficionados exigieron la sanción de penalti. Sin embargo, una cuenta especializada en análisis arbitral dio su concepto sobre la acción.

“Sobre la mano de Banguero que muchos piden mencionar. Es una mano que no está alejada del cuerpo, por lo que es considerada natural. El balón llega directamente a su brazo. El jugador justamente está tratando de no ampliar su volumen. No la veo sancionable y por eso la revisaron rápido. No creo que ameritara un llamado”, explicó la cuenta El VAR Central en su perfil de X (antes Twitter).

👉🏼 Sobre la mano de Banguero que muchos piden mencionar. Es una mano que no está alejada del cuerpo por lo que es considerada natural. El balón llega directamente a su brazo



El jugador justamente está tratando de no ampliar su volumen. No la veo sancionable y por eso la… pic.twitter.com/guu0VAdxF2 — EL VAR CENTRAL (Andrés) (@ElVarCentral) June 17, 2025

Con esta derrota, Atlético Nacional pone fin a su participación en la Liga BetPlay I-2025 y deberá enfocarse ahora en la Copa Libertadores, donde enfrentará a São Paulo en los octavos de final.