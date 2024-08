La sorpresa del brasileñoVinícius Jr. cuando vio su número como uno de los cambios en la recta final del partido del Real Madrid contra el Real Valladolid y su gesto de queja al llegar al banquillo, tuvo respuesta del técnico Carlo Ancelotti que pidió "más responsabilidad" a sus jugadores.

¿Se enojó Vinícius por el cambio vs. Valladolid?: la respuesta de Carlo Ancelotti

No le gustó el cambio a Vinícius pese a que llegó en el minuto 85, dejando su puesto a Dani Ceballos, un minuto de que fuese sustituido Kylian Mbappé por Endrick. Rodrygohabía sido el primero del tridente ofensivo en ser retirado del campo por Luka Modric, en el 69.

Tampoco debió gustarle a Ancelotti la reacción de Vinícius. No fue preguntado por esta situación en rueda de prensa, la cuestión era sobre la presión que puede sentir para dejar con pocos minutos a Brahim Díaz o Endrick tras su buen rendimiento contra el Valladolid, y el técnico italiano aprovechó para lanzar un mensaje.

Publicidad

"Presionado para nada, estoy muy contento de que los que tienen menos minutos están listos y aprovechan los minutos que les doy. No hay ninguna presión, hacer las alineaciones siempre es complicado. Un ejemplo es Lucas Vázquez que en los entrenamientos siempre es de los mejores y no ha jugado", reflexionó.

Carlo Ancelotti con el Real Madrid. PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP

Publicidad

"Hacer la alineaciones es muy complicado, es difícil y me molesta, me da tristeza elegir, pero es mi responsabilidad escoger a once para empezar el partido. Con este calor los jugadores se cansan y creo que sería correcto que levanten la mano, pero nunca ha pasado en 40 años y tengo que elegir los que pienso que están cansados, aunque puede que sean los más frescos en el campo".

Fue cuando dejó el recado que quiso hacer público tras haberlo dicho a la cara a sus futbolistas en el vestuario tras el primer triunfo liguero del curso.

"Creo que los jugadores deben tener más responsabilidad en ese sentido porque tengo mas recursos en el banquillo, jugadores que están bien y que merecen jugar. Lo digo aquí porque ya lo he hablado con ellos en el vestuario", concluyó Carlo Ancelotti.