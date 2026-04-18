🔴 Selección Colombia vs. Argentina, EN VIVO: minuto a minuto del juego de Liga de Naciones femenina

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- 04:17 p. m. - PREVIA
- 04:19 p. m. - PREVIA¿Cómo llega Argentina?
La 'albiceleste' viene de vencer 2-1 a Venezuela, por la fecha 6.
- 04:18 p. m. - PREVIA¿Cómo llega Colombia?
La 'tricolor' viene de vencer 2-0 a Chile, por la fecha 6.
- 04:15 p. m. - PREVIA¿Dónde juegan?
El encuentro se llevará a cabo en Estadio Ciudad de Lanús, en Argentina.
- 04:15 p. m. - PREVIA¿Por dónde ver el juego?
El partido será transmitido por la señal principal de Caracol Televisión, GolCaracol.com y Ditu.
- 04:14 p. m. - PREVIA¿A qué hora es el partido?
La pelota rodará a las 6:00 p.m. (hora Colombia).
- 04:12 p. m. - PREVIABienvenidos
No se pierda ningún detalle del partido entre colombianas y argentinas.
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