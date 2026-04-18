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Gol Caracol  / 🔴 Selección Colombia vs. Argentina, EN VIVO: minuto a minuto del juego de Liga de Naciones femenina
EN VIVO

🔴 Selección Colombia vs. Argentina, EN VIVO: minuto a minuto del juego de Liga de Naciones femenina

Este sábado, en el Estadio Ciudad de Lanús, la Selección Colombia femenina se enfrentará a su similar de Argentina por la séptima jornada de la Liga de Naciones. ¡Todos los detalles acá!

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 18 de abr, 2026
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La Selección Colombia femenina es segunda en la Liga de Naciones y se acerca a la claificación al Mundial 2027
La Selección Colombia femenina es segunda en la Liga de Naciones y se acerca a la claificación al Mundial 2027
AFP
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  • 04:17 p. m. - PREVIA
    VEA EL PARTIDO EN VIVO ACÁ
    Banner Argentina vs. Colombia Liga de Naciones J7 mb

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  • 04:19 p. m. - PREVIA
    ¿Cómo llega Argentina?

    La 'albiceleste' viene de vencer 2-1 a Venezuela, por la fecha 6.

  • 04:18 p. m. - PREVIA
    ¿Cómo llega Colombia?

    La 'tricolor' viene de vencer 2-0 a Chile, por la fecha 6.

  • 04:15 p. m. - PREVIA
    ¿Dónde juegan?

    El encuentro se llevará a cabo en Estadio Ciudad de Lanús, en Argentina.

  • 04:15 p. m. - PREVIA
    ¿Por dónde ver el juego?

    El partido será transmitido por la señal principal de Caracol Televisión, GolCaracol.com y Ditu.

  • 04:14 p. m. - PREVIA
    ¿A qué hora es el partido?

    La pelota rodará a las 6:00 p.m. (hora Colombia).

  • 04:12 p. m. - PREVIA
    Bienvenidos

    No se pierda ningún detalle del partido entre colombianas y argentinas.

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