A Falcao García no lo olvidan, pese a no estar en Selección Colombia: esto dicen en Bolivia

Falcao García , a donde fue, siempre dejó huella. Su profesionalismo, entrega, sacrificio, dedicación y alto nivel, llevaron a que, incluso, varios de sus rivales se 'rindieran a sus pies'. No es ninguna casualidad que futbolistas de élite, como Lautaro Martínez , lo tengan como ídolo. Y es que llegó a ser considerado como el mejor '9' del mundo, siendo parte del once ideal.

Dicho rendimiento no solo fue a nivel de clubes, sino que también se destacó en la Selección Colombia . Fueron 105 juegos en el equipo de mayores, en los que marcó 36 goles, entre partidos preparatorios, Eliminatorias Sudamericanas , Copas América y Mundiales. Varias fueron sus víctimas, pero una de sus favoritas fue Bolivia, a la que le anotó cuatro tantos.

La primera vez que Falcao García infló la redes frente al conjunto del altiplano fue el 10 de julio de 2011, con un doblete, en la victoria 2-0. Posteriormente, les repitió la dosis el 11 de octubre del mismo año, pero con uno solo, en el triunfo 2-1. Por último, el 22 de marzo de 2013, 'el Tigre' se reportó con un gol, en el abultado marcador de 5-0, en Barranquilla.

Razón por la que, en la actualidad, pese a no estar convocado por el director técnico, Néstor Lorenzo, desde Bolivia hablan del samario. En esta ocasión, quien dedicó unas grandes palabras, llenas de elogios, fue Marcelo Moreno Martins, a quien tuvo como rival . Así lo expresó el exdelantero boliviano, de 37 años de edad, en entrevista exclusiva con Gol Caracol.

Falcao García, en un partido entre la Selección Colombia y Bolivia, en La Paz, por las Eliminatorias Sudamericanas AFP

Al ser preguntado por el jugador de Selección Colombia que más lo sorprendió, a lo largo de su carrera, no dudó en decir que Falcao García. "Obviamente, me gustaba el goleador de la 'tricolor', que era Falcao. Era increíble como definía, era un tremendo futbolista, una gran figura y Colombia tuvo el placer de disfrutarlo por muchos años", afirmó de entrada.

"Siempre me gustó como definía, como finalizaba la jugada. No importaba si era de izquierda, de derecha, de cabeza o de la manera que fuera, él siempre estaba listo, bien posicionado para poder hacer los goles", añadió. Eso sí, no fue el único que se llevó unos halagos del máximo artillero histórico de Bolivia. En su respuesta, hubo espacio para un mediocampista.

"No puedo desconocer que siempre me gustó James Rodríguez , por la calidad, es un chico humilde y siempre está atento a los hinchas, a los compañeros, cuando los saludan está atento a los jugadores bolivianos también. Sin duda que ese tipo de jugadores, uno los admira porque tiene lo futbolístico y lo humano. Eso llama mucho la atención", sentenció.