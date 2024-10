Marcelo Moreno Martins y sus anécdotas e historias de los juegos contra Selección Colombia

Cuando se habla de la Selección Bolivia es imposible que el nombre de Marcelo Moreno Martins no entre en conversación. Además de ser el máximo goleador en la historia del equipo del altiplano, con 31 tantos, es el futbolista que más vistió esa camiseta, con un total de 108 partidos. Es una leyenda en su país y, de paso, un referente en el continente sudamericano.

Ahora, a sus 37 años, 'colgó los guayos' y disfruta de este deporte desde afuera. Pero en su cabeza y corazón, hay miles de anécdotas, historias, curiosidades y recuerdos que valen la pena contar. En esta ocasión, el delantero, que supo ganar una Europa League, habló en exclusiva con Gol Caracol para analizar un partidazo, a disputarse el jueves 10 de octubre.

En el estadio Municipal de El Alto, los dirigidos por Óscar Villegas reciben a la Selección Colombia , por la novena fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Es un juego clave, como siempre lo ha sido a lo largo del tiempo, o al menos así lo vivía Marcelo Moreno Martins, quien hizo referencia a un compromiso en particular, donde explicó que "no pitaron un penalti".

Además, se refirió al tan temido tema de la altura. Y es que se jugará en la cancha con más altitud del mundo, la cual fue aprobada por la FIFA. Por último, analizó el presente de Bolivia, que viene de golear 4-0 a Venezuela, como local, y vencer 2-1 a Chile, en condición de visitante, no sin antes opinar de lo que puede ser el encuentro frente a Colombia.

Marcelo Moreno Martins, máximo goleador de Bolivia, en un partido contra la Selección Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas AFP

¿Qué tenían de especial enfrentar a la Selección Colombia?

"Fueron muchos partidos, tanto en La Paz como en Barranquilla, contra diferentes generaciones, pero Colombia siempre fue una selección muy difícil. Más allá de la altura, no era fácil, ganarle. De hecho, en su país, no pudimos ganarles. Era un equipo contundente, con jugadores que estaban en Ligas importantes y, bueno, tengo varios recuerdos de esos juegos".

¿Alguna anécdota puntual que suela tener muy presente?

"Una vez, fuimos a jugar a Barranquilla, con un calor tremendo, como a las 3:30 de la tarde. Entonces, en la semana, se vio cuál era la forma táctica para afrontar el compromiso y así hacerle daño al rival. Supimos hacerlo bien y estábamos en un alto nivel. Aguantamos el primer tiempo y ahí se dio una situación polémica. Peleamos un penalti y no nos lo cobraron".

¿Cómo fue esa jugada, exactamente, adentro del área?

"Estaba de espaldas, recibo la pelota, la cubro entre dos centrales y uno de ellos me derriba. Jamás tocó el balón, me dio en el tobillo. Hubiera sido, quizá, el 1-0 para Bolivia y cambiaba el partido. Lo peor de todo es que, algunos minutos más tarde, cobra penalti para Colombia. James Rodríguez cobra, Carlos Lampe ataja, pero en el rebote, convierte el único gol".

Marcelo Moreno Martins, goleador, capitán e ídolo de la Selección de Bolivia, previo a un partido AFP

Para Bolivia, el calor es duro; para Colombia, la altura, ¿Cuál es su opinión de ello?

"Colombia tiene una selección muy competitiva, con buenos jugadores, rápidos, unidos y bien físicamente. Entonces, para jugar en la altura, la parte física hace la diferencia. Ustedes hablan mucho de la altura, pero siempre han tenido resultados positivos, juegan bien, compiten, corren, hacen daño, no se han quedado atrás. Históricamente, hay un gran respaldo".

¿Considera que se habla más de la cuenta?

"La verdad es que sí. No deberían hablar tanto de la altura y similares, ya que Colombia ha tenido buenos resultados, que incluso los ha metido en la pelea. Ahora, no voy a desconocer que la altura sí pega y más si no tienes la experiencia o una vivencia previa, eso te puede jugar una mala pasada, afectando el desempeño en tramos del partido, pero nada más".

¿Cuál es su análisis del presente de Bolivia?

"Nos veníamos preparando para tener una buena generación, con talento y que no solo jugara bien en La Paz. La idea era que se sacaran buenos resultados de visitante, ya que, en esas condiciones, caía mucho el nivel. No éramos competitivos o, al menos, no como se quería. Así que se cambió ese chip, gracias a un buen trabajo y los consejos para los nuevos".

Marcelo Moreno Martins, máximo goleador en la historia de la Selección de Bolivia. AFP

¿Qué les decía a los recién llegados a la Selección?

"Yo estuve casi 17 años en la Selección, pasé por varias generaciones de jugadores y vi crecer a varios, incluso a algunos que están ahí, ahora, entonces les recalcaba que se prepararan bien, se alimentaran de la mejor manera y que entrenar en Bolivia no era suficiente. Tenían que buscar soluciones por su propia cuenta, invertir en ellos y en sus carreras".

Al ver lo que sucede, ¿Cree que lo escucharon?

"Espero (risas). Hacía énfasis en que, si lo hacían, aportarían en la Selección, donde faltaba la parte física. Muchos de esos jugadores hicieron caso y compiten a nivel internacional. Se ve un equipo mejor desde lo físico. Eso sí, falta bastante para que Bolivia pueda crecer . Igual, se ve que hay mucha confianza, más después de lo ocurrido en la pasada doble jornada".

¿Cómo se imagina este Bolivia vs. Colombia?

"Son dos partidos duros: Colombia y Argentina. Pero, al ser en casa, creo que Bolivia le puede hacer daño a la 'tricolor', ya que viene con una racha importante. Además, los jugadores tienen confianza de hacer un gran partido. Así que contento porque sé que los buenos consejos que uno les dio, los escucharon, ponen en práctica y ya se están viendo en los juegos".