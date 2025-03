"A James Rodríguez hay que pedirle cosas; pero a Lorenzo le debemos pedir que haga cambios"

La atención de los hinchas de nuestro país este martes se encuentra puesta en el partido entre la Selección Colombia y su similar de Paraguay, que será a las 7 de la noche en el estadio Metropolitano, de Barranquilla, y que corresponde a la fecha 14 de las Eliminatorias al Mundial 2026.

A horas del compromiso del equipo dirigido por Néstor Lorenzo, en el programa'Jugada Maestra', de la plataforma Ditu , de Caracol Televisión, analizaron varios aspectos preponderantes en el funcionamiento de nuestro seleccionado, que registra tres derrotas consecutivas frente a Uruguay, Ecuador y la más reciente contra Brasil.

Como es habitual, uno de los nombres que más tiene los focos puestos en Colombia es el volante James Rodríguez , de quien dejaron conceptos Javier Hernández Bonnet, Norberto Peluffo y Javier Castell.

"A James, a la edad que tiene, no se le puede pedir una cosa distinta a la que ya hace. Él ya no tira gambetas, en el uno contra uno no es fuerte. Pero eso no depende de James, sino cómo lo acomoden y dónde lo acomoden (para enfrentar a los paraguayos). Es claro que no debe tener misiones como las de perseguir a los defensores o al volante de primera línea. Es algo como lo que hicieron Maturana y 'Bolillo' Gómez con 'el Pibe' Valderrama, a quien le dijeron que jugara libre, que recibiera adelante y que fue el que diera la pauta en las jugadas de ataque", comentó Hernández Bonnet inicialmente.

James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia por Eliminatorias Sudamericanas. FCF

Publicidad

Posteriormente a eso, el profesor Peluffo fue más allá y apuntó que "es bueno que le pidamos tanto a James; pero también que le pidamos a Lorenzo que meta a Juan Fernando Quintero cuando James ya no puede dar más. Ahí, lo primero es que a veces ni entra y cuando lo mete, juega5 minutos. Hay buena alternativas; con buenas condiciones, pero se deben hacer los cambios".

Para rematar con el tema, Castell también entregó su concepto con respecto al '10' de Colombia. "De James yo espero que en los partidos haga cuatro o cinco pases de gol; no uno o menos como ha pasado en los últimos partidos. Se espera de él que tenga lucidez e influencia en los partidos, no que haga pases para los costados, sin influencia".