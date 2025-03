"No sé por qué James Rodríguez no triunfó en el Rayo Vallecano, es un fuera de serie"

El exfutbolista español David 'el Guaje' Villa acompañó este lunes a Colombia en su último entrenamiento en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, antes de enfrentar el martes a Paraguay por la jornada 14 de las Eliminatorias Suramericanas al Mundial de 2026.

"Espero disfrutar del entrenamiento y de estos días aquí, que voy a estar en diferentes ciudades de Colombia", expresó Villa a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

El español también opinó que la selección cafetera vencerá por 3-1 a la Albirroja con un doblete de Luis Díaz y otro tanto de James Rodríguez.

Villa, que visita por primera vez Colombia, saludó a varios jugadores de la selección colombiana como James, Díaz, el centrocampista Richard Ríos, el portero David Ospina y los laterales Daniel Muñoz y Johan Mojica.

Durante el entrenamiento, James, que fue el jugador que más conversó con el exfutbolista del Valencia y el Barcelona, le entregó la camiseta conmemorativa de los 100 años de la FCF con su nombre y el número 7.

David Villa estuvo en la práctica de Colombia antes de enfrentar a Paraguay. LUIS ACOSTA/AFP

Luego de presenciar la práctica de la 'tricolor', Villa atendió a la prensa y habló sobre diversos temas.

Su opinión sobre Luis Díaz y James Rodríguez

"No hace falta que lo diga yo, ellos mismos lo demuestran en el campo. Son jugadores diferentes, pero muy buenos y que pueden disfrutar aquí en Colombia"

¿Por qué James no triunfo en el Rayo Vallecano?

"No lo sé, para opinar sobre eso, solo sé que es un jugador fuera de serie, que ha demostrado siempre cosas muy importantes en todos los jugadores donde ha estado y realmente para opinar sobre algo así necesitas tener datos y no los tengo".

¿Cómo ve el partido del martes?

"Es un partido complicado porque Paraguay va a poner las cosas difíciles. Pero Colombia juega en casa, ante su gente, es un juego que en mi humilde concepto parte con ventaja Colombia"

¿Qué tal le parecen las Eliminatorias Sudamericanas?

"Son unas Eliminatorias muy complicadas no he tenido la suerte de poder vivir una en directo y mañana lo hare por primera vez"