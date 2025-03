Así es Juan Fernando Quintero, de Selección Colombia: "No le gusta salir, es muy tranquilo"

Juan Fernando Quintero se ha consolidado como uno de los futbolistas de nuestro país con más calidad y talento, algo que ha demostrado en el exterior pero también en el rentado local. Eso lo ha llevado a estar en el foco y recibir constantes llamados de la Selección Colombia .

Pero más allá del ‘Juanfer’ futbolistas hay un papá, esposo, hijo y amigo, por lo que en Gol Caracol hablamos en exclusiva con TGO, Mateo González Paniagua, el hermano del talentoso mediocampista antioqueño.

El además cantante de música urbana contó cómo es la relación música fútbol en el hogar, lo que significa Quintero para él, y del día a día tranquilo de su hermano.

“Acá estamos apoyando a la familia y esperamos que el resultado sea bonito para los colombianos contra Paraguay”, comenzó diciendo TGO en la charla con Gol Caracol en Barranquilla, en el hotel de concentración de la Selección Colombia.

Publicidad

¿Por qué el gusto de la música en la casa con Juan Fernando Quintero?

“Es de siempre, por eso fue que me enamoré de la música, por mi hermano, porque uno siempre lo escuchaba con reggaetón y esas cosas, entonces ese amor es por él”.

¿Le tiene alguna canción a ‘Juanfer’ o van a grabar una juntos?

“Ya la tenemos, va a salir en algún momento. Es un duo, somos cantando los dos un reggaetón, un perreito”.

Publicidad

¿Quién es TGO?

“Es un pelao de 21 años que toda mi familia venimos de la comuna 13, del Socorro, empecé cantando en el barrio, a los jóvenes, y gracias a Dios han pasado cosas muy lindas en mi carrera, hicimos la firma con Warner, le abrimos a Blessd y Ryan Castro en la Macarena”.

¿Cómo es Juan Fernando Quintero en su día a día, más allá del fútbol?

“Juanfer es una persona muy tranquila, que se levanta a entrenar y del entreno a la casa, es una persona que siempre dice que no le gusta salir. Le gusta jugar dominó, parqués, siempre es en casa y cuidándose, alimentándose bien para entrenar, es muy centrado”.

¿Qué significa la Selección Colombia para su hermano?

“Yo que he estado ahí desde la primera vez que lo convocaron, él se siente muy orgulloso y creo que muchos futbolistas trabajan para ser llamados a la Selección, acá están los mejores jugadores de Colombia, a él lo motiva mucho eso, lleva como 13 años si no estoy mal, entonces nunca se le pierde esa alegría y honor de representar a los colombianos, la camiseta de la Selección es todo para Juanfer”.

X @FCFSeleccionCol

¿Cómo vive usted los partidos de Juanfer?

“Jamás, la tranquilidad nunca llega, te lo hablo personalmente, cuando mi hermano juega siento que el corazón se me va a salir, porque uno vive esos partidos a mil, uno sufre mucho, cuando hace un pase mal o no le pega bien. Está el sentir de hermano, de la familia, queremos que le vaya bien en la cancha, pero el fútbol no es siempre como quiere”.

Publicidad

¿Y su madre cómo le va con ese tema?

“Mi cucha se estresa mucho en los partidos de mi hermano, eso no va a cambiar nunca, pero lo vivimos con mucha alegría, que todo fluya, Juanfer es muy talentoso”.

¿Qué se siente tener a Juanfer nuevamente en el fútbol colombiano?

“Es muy bonito porque entiendes, está en Cali y está cerca a Medellín, uno puede verlo y volver a Medellín. Es lindo verlo con la camiseta del América y está feliz, siempre es una bendición que reciban con ese amor a mi hermano”.

Publicidad

¿En el fútbol le dicen Kingtero, en la casa que apodo le tiene?

“Yo le digo Agachuno, porque un parcerito de nosotros le decía así al perrito de amor y yo le empecé a decir así, el gusta y sabe que le digo así”.

¿Usted también jugó futbol?

“Yo jugaba de extremo, yo la tiraba larga, enganchaba, todavía lo hago pero ya no tanto”.