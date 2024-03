A James Rodríguez no lo olvidan en España: exjugador del Real Madrid lo elogió, aconsejó y criticó

Envigado, Banfield, Porto, Mónaco, Bayern Múnich, Everton, Al Rayyan, Olympiacos y, en la actualidad, Sao Paulo pudieron disfrutar de la clase, calidad y magia de James Rodríguez. Sin embargo, donde más se destacó e incluso consideran que es el mejor momento de su carrera, se dio vistiendo la camiseta del Real Madrid. Allí, se ganó los corazones 'merengues'.

Fueron 125 partidos en total, donde marcó 37 goles, brindó 42 asistencias y recibió 12 tarjetas amarillas. Además, dentro de su palmarés tiene dos Ligas y una Supercopa de España; así como también dos Champions League, dos Mundiales de Clubes y dos Supercopas de Europa. Sin duda, el cucuteño fue una de las figuras de la 'casa blanca' por esas temporadas.

Infortunadamente, el final de su paso por Real Madrid no se dio de la mejor manera. De hecho, hubo algunas críticas en su momento. No obstante, la huella que dejó fue importante, hasta el punto de que se sigue recordando y reconociendo su alto nivel, luego de casi cuatro años de su último partido con el 'merengue' (21 de junio de 2020, contra Real Sociedad).

Rafael Alkorta, quien defendió los colores de la 'casa blanca' en más de 100 ocasiones, en su posición de defensa, habló, en exclusiva, con Gol Caracol y destacó lo hecho por James Rodríguez. Sus elogios no pasaron desapercibidos, debido a la manera en la que describió al mediocampista, en la previa del juego preparatorio entre 'la tricolor' y España, este viernes.

"James Rodríguez es una delicia verle jugar al fútbol; es de los jugadores con la calidad más fina que he visto en años. Lo que pasa es que, al final, el fútbol es así y si pierdes el lugar en un equipo, tienes que ir a otro. Ha ido cambiando desde que se fue del Real Madrid y no ha tenido el éxito que su talento le debería haber proporcionado", dijo de entrada.

James Rodríguez estaría viviendo sus últimos días en el Real Madrid - AFP James Rodríguez estaría viviendo sus últimos días en el Real Madrid - AFP

Pero eso no fue todo y se animó a hacer un diagnóstico de lo que pasó con el volante colombiano, luego de su salida del cuadro español. Y es que, a partir de ahí, no logró consolidarse en ninguno de los equipos donde estuvo. Por eso, en uno que otro caso, han puesto en duda su convocatoria y presencia en la Selección Colombia. Ahora, volvió a alabar.

"En el fútbol, uno puede ser muy talentoso y un 'crack', pero luego pasan muchas cosas a tu alrededor, como las lesiones o las malas decisiones, tanto del equipo como de uno u otros, en fin. Todo eso influye. Ahora, creo que James Rodríguez es el futbolista más calidoso, fino y lleno de clase que he visto en los últimos 20 años, no me cabe duda", añadió el exjugador.

Por último, le envió un mensaje claro y contundente al cucuteño. En la actualidad, milita en las filas del Sao Paulo, donde tiene 18 partidos disputados, dos goles y cuatro asistencias, pero no ha podido hacerse con un lugar en el once titular. Así las cosas, Rafael Alkorta pidió que se reencuentre y se convenza de que puede volver a ser ese jugador de talla mundial.

"Ojalá pueda volver a tomar ritmo de competición porque, con el talento que tiene, puede seguir haciendo más cosas. Si no es así que por lo menos lo haga para intentar verle en un buen nivel y disfrutar de él, de unos minutos grandiosos. Yo creo que, a los que nos gusta el fútbol, nos encantaría verle y deleitarnos con la clase que tiene", sentenció en la entrevista.

James Rodríguez, tras anotar un gol con la Selección Colombia, en las Eliminatorias Sudamericanas AFP

