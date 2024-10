"A jugadores como James Rodríguez no los pueden extinguir, con Colombia muestra categoría"

Se vienen la novena y décima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, con la atención en nuestro país por parte de los hinchas en los juegos de la Selección Colombia frente a Bolivia, este 10 de octubre, y contra Chile, el 15 de octubre.

Y en la previa de este par de duelo, en Gol Caracol contactamos al entrenador venezolano Richard Páez, quien se encuentra en Bogotá adelantando algunas diligencias personales y le dio un vistazo a lo que se viene viendo en Eliminatorias e igualmente habló del seleccionado colombiano, de James Rodríguez y Luis Díaz y también de la Selección de Venezuela, que tiene ilusiones de estar en la próxima Copa del Mundo.

Richard Páez, técnico venezolano - Foto: AFP

¿Cómo ve ese ambiente las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026?

"La diferencia se va notando a medida que avanzan los partidos. Yo creo que Argentina, Colombia y Uruguay están bien, aunque estos últimos han tenido problemas y se han complicado su situación. Pero fundamentalmente Argentina y Colombia demuestran una superioridad futbolística que se ve plasmada en los resultados".

¿Cómo ve esa visita de Colombia a Bolivia?

"Viene para Colombia una prueba que es jugar en El Alto. Me parece que hay dos equipos en Sudamérica que pueden competirle a Bolivia, a pesar de que sea en El Alto y esos son: uno, Colombia y el otro, Ecuador. Quiero ver a Colombia jugar en este partido, tengo expectativas importantes y ver cómo encara a esa Bolivia en una plaza complicada".

¿Qué decir de la Colombia de Néstor Lorenzo?

"Yo creo que Lorenzo le ha dado un aumento en el nivel del fútbol de Colombia, que estuvo en una fase muy estancada desde el punto de vista futbolístico, no generaba ese fútbol dominante en la cancha. Desde que empezó comenzó a mostrar un fútbol, como yo lo llamo de los sincronismos, un fútbol en donde hay una asociación o una conexión de juego en donde los jugadores comienzan a comprender perfectamente lo que significa la aparición del tercer hombre".

¿Cómo analiza a James Rodríguez, que volvió a Europa con Rayo Vallecano y que allá no le dan opción de ser titular y que cuando viene a Colombia se transforma?

"James Rodríguez está sufriendo la epidemia del mal del 10. En este fútbol de intensidad, la mayoría de los técnicos, si se quiere casi el 80 por ciento, ve como una dificultad dónde colocarlo. Y es por eso que sufren los números 10 con esa estampa, con esa calidad de juego y ellos tienen que buscar la forma de superar esa retención táctica que les colocan sus DTS. Los técnicos piensan que ya no pueden jugar porque no tienen una dinámica como se

exige en la actualidad, pero creo que James Rodríguez ha demostrado en la Selección Colombia que con Néstor Lorenzo sigue vigente, siendo un jugador que muestra su categoría y que siempre los números 10 con esa calidad nunca podrán extinguirlos".

¿Qué análisis hace del fútbol de Luis Díaz, que es el jugador más importante que tenemos en Europa?

"Yo creo que Luis Díaz lo que hizo fue una adaptación rápida a Europa por sus condiciones naturales, porque es un jugador explosivo, un jugador con potencia, con habilidad vertical, no con una habilidad estacionaria, sino que va a buscar cómo conseguir el arco y ahora ha ido mejorando en eso. Tampoco es que viva pegado a la banda, hoy lo veo más libre, cada día va consiguiendo mejor ubicación y comprensión de lo que él puede explotar en el campo de juego. Eso se ve en Liverpool".

Luis Díaz, uno de los que estará ante Bolivia. FCF

¿Cómo ve a Venezuela en las Eliminatorias? "Con el profesor Batista siempre ha estado en posición de clasificación. A pesar de que no ha conseguido un juego asociativo dominante, ha obtenido resultados. El profesor ha conseguido armar y tener una Venezuela resultadista. Entonces estamos contentos, con esa expectativa, ojalá pueda mantenerse, que pueda conseguir puntos y estas dos jornadas que se le vienen le van a exigir que por lo menos consiga mínimo 3 puntos".