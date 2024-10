Andrés Román y su historia: "Mal estudiante, pero goleador; por su trabajo está en Selección"

En la Selección Colombia hubo el llamado de solo dos futbolistas de la Liga BetPlay 2024, uno habitual que es el arquero Álvaro Montero y la novedad fue el lateral derecho Andrés Román , quien recibió la convocatorias tras la lesión de Daniel Muñoz.

El defensor bogotano pasa por un buen momento en Atlético Nacional y eso lo llevó a captar la mirada del técnico Néstor Lorenzo para los duelos frente a Bolivia y Chile, por Eliminatorias.

En Gol Caracol hablamos con Rafael Lesmes, quien fue el técnico y mentor de Andrés Román en sus inicios en el fútbol en el club Sporting Cristal.

¿Qué nos puede contar de la historia de Andrés Román en el fútbol?

“Es un trabajo, porque desde los cuatro años lo teníamos en la escuela. A los 15 años se lo regalé a Millonarios. Lo que pasa es que no quería estudiar, como a los 12 años. Yo dije que le ayudaría, pero que terminara el bachillerato. Y apenas lo terminó, le entregué la carta completamente gratis. Se graduó en el Juan del Corral, en la calle 80. Desde los 11 años lo tuvimos y yo era como su papá, le daba guayos; los padres también ayudaban mucho. Y nunca le cobré un peso, ni pensión, ni matrícula, ni uniforme. Fue goleador en todo Bogotá, en todos los torneos que había”

Publicidad

Profe, ¿y cómo llegó a su escuela?

“El primer día vi a su papá y me lo llevé. Su papá era un ornamentador, un señor moreno, de ahí de Las Ferias, cerca de la plaza. Y la mamá, Paulina, era a la que siempre estaba poniendo quejas sobre cómo se manejaba. Entonces me tocaba manejarlo fuerte, pero gracias a Dios me hizo caso. Siempre lo llevé, lo ayudé”

Andrés Román cuando niño y con un balón de fútbol - Foto: Cortesía

¿A veces era un poco rebelde, Andrés Felipe?

“Muy regular y tocaba pelear con él. Porque en mi escuela, en 40 años, siempre he molestado por eso. Yo les exijo boletines de estudio. Y también, como personas. Tengo fama por eso: que mando a hacer planas, que una cosa, que la otra”.

Publicidad

¿Cómo era la familia de Román?

“La mamá trabajaba en una casa, o trabaja, no sé. Como empleada doméstica. Y el señor para el que trabajaba les ayudó mucho, les regaló la cuota inicial de una casa a la mamá y ella la siguió pagando. Me acuerdo que fui a la inauguración de la casa. Eran muy buena gente, porque la mamá era una buena empleada. Tengo esa foto de cuando llegó que tenía hasta 'moquitos'. Pero yo lo apoyé en todo sentido, incluso con mi trabajo. Yo tenía entrenadores, pero yo era el que más tiempo pasaba con él”.

¿Andrés Román siempre fue lateral?

“No, él me hizo ganar como 50 torneos distritales y de todo, pero como goleador. Jugaba como un 10, un delantero. Yo siempre les digo a los muchachos que sean marcadores, porque no hay en el mundo, ni en Colombia. Llegan más fácil al profesionalismo que un 10, porque todos quieren ser 9 o 10. Y los padres, peor, para que les canten los goles. Entonces trabajaba mucho y era ambidiestro”.

Andrés Román en sus inicios en el fútbol (con el número 8) - Foto: Cortesía

¿Se convirtió en lateral ya en Millonarios?

“Sí, ya fue en Millonarios. A mí me dio títulos, la verdad. Como le digo, él es muy técnico, maneja izquierda, derecha, cabezazo. Aparecía como delantero, anticipaba de todo. Pero nunca jugaba atrás. Máximo era volante, pero siempre adelante. Perdió mucha rapidez porque lo metieron mucho al gimnasio. Me di cuenta un día que fue a saludarme en la unidad deportiva”.

¿Cómo lo vio en Millonarios?

“Súper bien. En Millonarios lo ayudaron mucho. Lo único que no me gustó fue que él fuera tan, pues usted sabe el ser humano es desagradecido. ¿Cómo va a salir de esa forma? Eso no se debe hacer, ni con la misma afición que lo quería, ni como lo blindaron después de ese problema en Boca Juniors”.

Publicidad

¿Profe, ve a Andrés Román siendo importante con este llamado a la Selección?

“Le dieron la oportunidad. Desde que salió de Millonarios, cuando lo vi un día, yo dije: "Este tipo, con todo el gimnasio que le metieron y todo, es un tipo de exportación, de estilo europeo". Yo le digo que él va a ir a Europa. Si se le da la oportunidad, va a salir. Y bueno, si no, ya lo tendrán en el país. Pero yo le aseguro que sí, tiene todas las capacidades. Y ahora, con el físico, todo le ayuda. Ya está listo”.