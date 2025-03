"A Richard Ríos, cómo es posible que pierda todos los balones y nadie le diga nada"

A días de la igualdad2-2 frente a Paraguay, en las Eliminatorias Sudamericanas, el tema todavía es noticia en las redes sociales y, ahora, con un ídolos y referente de la Selección Colombia como protagonista, las críticas se centraron en el nivel futbolístico de Richard Ríos.

En un programa de ‘ESPN’, Faustino Asprilla fue claro y contundente sobre el tema, enfatizando en que uno de los de bajo rendimiento en la ‘tricolor’ es el centrocampista de 24 años, quien fue culpable de las diferentes pérdidas en la fase creativa y ataque.

Y justamente, haciendo una comparación de lo que el ‘Tino’ vivió vistiendo los colores del combinado de nuestro país, recordó aquel 5-0, el 5 de septiembre de 1993: “El día que fuimos a Argentina, los primeros veinte minutos nos dimos pata y pata nos íbamos a dar. Cuando el árbitro dijo voy a empezar a expulsar, jueguen al fútbol, ahí nosotros demostramos quién tenía más calidad”.

Richard Ríos, volante colombiano que milita en Palmeiras. X de @Palmeiras

Posterior a eso, vino la fuerte crítica al jugador de Palmeiras, quien es centro ce cuestionamientos en la Selección Colombia: “Lo que yo no puedo pensar, ni aceptar, es que mi amigo Richard Ríos , cómo es posible que pierda los balones y nadie le diga nada”

“Yo perdía dos balones con el ‘Pibe’ Valderrama y Dios mío, se tenía uno que ir a esconder”, agregó Faustino, revelando la exigencia que existía en aquel equipo al que él perteneció, especialmente en materia de juego; cosa que me ve diferente en el equipo actual, donde, a su parecer, no se ‘aprietan’ entre ellos mismos. Y por eso, siguió ‘tirándole’ al centrocampista de 24 años: “Pero a Ríos nadie le dice nada, venga Richard, no pierdas más los balones porque esa corredera para atrás”.

A la conversación se sumó otro multicampeón nen los distintos equipos en los que estuvo, además de tener paso por Selección Colombia. “Perdía dos balones y tenías al otro calentando para ingresar, eso es de una”, citó Fabián Vargas, en el programa de ‘ESPN’, frase a la que respondió el ‘Tino’ de manera categórica: “Claro. Y el entrenador ahí te decía de una, estás o no estás”.

Richard Ríos con la Selección Colombia - Foto: Ernesto Ryan/Getty Images

¿Cómo le fue a Richard Ríos contra Paraguay?

Según las estadísticas de ‘Sofascore’, el mediocampista tuvo una calificación de 6.2. Además, en el registro tuvo catorce balones perdidos y solo tres duelos ganados, de los quince que disputó.

En cuanto a precisión de los pases, tuvo un 76%, junto a las cuatro faltas cometidas.