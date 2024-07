Alexander Mejía: "Sabemos lo que James le da a la selección; demuestra su calidad"

La Selección Colombia está a pocos días de disputar una final más en su historia, pues el domingo 14 de julio se enfrentará a Argentina en el último partido de la Copa América 2024.

Así las cosas, en charla con 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio', el volante Alexander Mejía comentó lo que será el duelo contra la 'albiceleste' y lo que significa contrarrestar a Lionel Messi: "Tuve la fortuna de enfrentarlo en varias ocasiones. No es fácil enfrentar a un jugador que ha sido el mejor del mundo en reiteradas ocasiones. Hay que estar bien físicamente y mentalmente para soportar su calidad técnica, su regate, su 'dribling'", dijo el 'cafetero'.

Pero no solo se quedó en eso y continúo con los elogios hacia el '10': "Lo enfrenté en un partido de eliminatoria entre Argentina contra Colombia, encomendado por el 'profe' José Pekerman. En recocha me dijo, si él tiene que ir al baño, acompáñelo. No puede dejarlo que nos genere alguna incomodidad. (...) Estuve cerca en la marca, en sus movimientos. Crea muy bien los espacios, pero no solo eso, también busca al compañero que viene de cara cuando él siente que alguien lo está hostigando", confesó el ex Atlético Nacional.

Alexander Mejía, Pablo Armero y Camilo Zúñiga. Foto: Getty Images.

*Otras declaraciones

¿Qué debe hacer Colombia para frenar a Messi?

"Colombia tiene que estar pendiente cuando estemos en fase de ataque y perdamos la pelota, Alexander Mejía y si lo encuentran en un lugar donde nos puedan generar peligro vamos a tener muchos inconvenientes".

Virtudes de Colombia...

"En la zona de volantes tenemos gente que lo pueden controlar tranquilamente. El equipo se muy fuerte, no creo que vamos a tener afugias, pero no solo Lionel Messi es la Selección Argentina, todos los que están ahí son un complemento para él. Será un lindo partido".

Presente de la Selección Argentina

"Obviamente, ustedes saben de la capacidad que tiene Lionel Messi, pero no solo él, es la Selección Argentina en general que están atravesando un gran momento en sus clubes. Al verse Messi marcado, algún otro compañero generará inconveniente. Son dos equipos que tratan muy bien la pelota, que darán un muy buen espectáculo".

James Rodríguez, '10' de la 'tricolor'

"Yo fui criticado en su momento por lo que dije de James Rodríguez. (...) Obviamente, cuando el jugador no está en condiciones futbolísticas, lo que uno busca es que el futbolista tenga minutos. Nosotros sabemos lo que James nos da y le da a la selección. Hoy lo está demostrando con su calidad, es nuestra referencia en la generación de juego".

La ilusión por por el título...

"No solo es James es todo el conjunto, hoy todos están comprometidos. Ojalá el domingo podamos sellar con título todo lo que hemos hecho en esta Copa".