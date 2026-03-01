Así quedó la tabla de posiciones de la SheBelieves Cup, tras Colombia femenina 1-4 Canadá

Este domingo 1 de marzo, la Selección Colombia femenina tuvo su primera participación en la SheBelieves Cup, cayendo por goleada 4-1 frente a Canadá; resultado que las deja con cero unidades y una diferencia de -3 goles en el registro.

Las anotaciones canadienses fueron de Vanessa Gilles, Janine Sonis, Sydney Collins y Nichelle Prince. Por su parte, Leicy Santos descontó desde el punto penalti a favor de la 'tricolor'.

Cabe destacar que Estados Unidos y Argentina se estarán enfrentando este mismo domingo 1 de marzo, a las 5:00 p.m. (hora colombiana), para darle cierre a la primera jornada del torneo.

Linda Caicedo, de la Selección Colombia femenina, en acción de juego contra Canadá en la Shebelieves Cup. AFP

Ante este panorama, el combinado dirigido por Ángelo Marsiglia ahora deberá recomponer en los últimos dos encuentros que quedan, para seguir con aspiraciones de disputar el título.



Y justamente, el siguiente encuentro del combinado 'cafetero' será el próximo miércoles 4 de marzo, frente a la Selección de Argentina; esto, a las 3:30 p.m. En la misma jornada, Estados Unidos y Canadá se verán las caras.

Ya en la última jornada, la Selección Colombia femenina se medirá con el cuadro norteamericano, que siempre ha implicado una alta dificultad para la 'tricolor'. No obstante, este encuentro presenta una nueva oportunidad para que Leicy Santos, Linda Caicedo y 'compañía' cobren revancha.



Resultados de la primera jornada en la SheBelieves Cup:

Selección Colombia femenina 1-4 Canadá

Estados Unidos vs. Argentina (5:00 p.m.)



Así se jugará la segunda jornada de la SheBelieves Cup:

Selección Colombia femenina vs. Argentina (3:30 p.m. hora colombiana)

Estados Unidos vs. Canadá (6:45 p.m. hora colombiana)



Tabla de posiciones de la She Believes Cup: