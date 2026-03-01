Síguenos en:
Gol Caracol  / Selección Colombia  / Así quedó la tabla de posiciones de la SheBelieves Cup, tras Colombia femenina 1-4 Canadá

Así quedó la tabla de posiciones de la SheBelieves Cup, tras Colombia femenina 1-4 Canadá

Este domingo, la 'tricolor' cayó goleada frente a las canadienses, en su primera presentación por la SheBelieves. A falta de dos jornadas, así va la tabla de posiciones.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 1 de mar, 2026
La Selección Colombia femenina cayó por 4-1 frente a Canadá, en la SheBelieves Cup.
Foto: AFP.

