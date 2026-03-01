Así quedó la tabla de posiciones de la SheBelieves Cup, tras Colombia femenina 1-4 Canadá

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Este domingo 1 de marzo, la Selección Colombia femenina tuvo su primera participación en la SheBelieves Cup, cayendo por goleada 4-1 frente a Canadá; resultado que las deja con cero unidades y una diferencia de -3 goles en el registro.
Las anotaciones canadienses fueron de Vanessa Gilles, Janine Sonis, Sydney Collins y Nichelle Prince. Por su parte, Leicy Santos descontó desde el punto penalti a favor de la 'tricolor'.
Cabe destacar que Estados Unidos y Argentina se estarán enfrentando este mismo domingo 1 de marzo, a las 5:00 p.m. (hora colombiana), para darle cierre a la primera jornada del torneo.
Ante este panorama, el combinado dirigido por Ángelo Marsiglia ahora deberá recomponer en los últimos dos encuentros que quedan, para seguir con aspiraciones de disputar el título.
Y justamente, el siguiente encuentro del combinado 'cafetero' será el próximo miércoles 4 de marzo, frente a la Selección de Argentina; esto, a las 3:30 p.m. En la misma jornada, Estados Unidos y Canadá se verán las caras.
Publicidad
Ya en la última jornada, la Selección Colombia femenina se medirá con el cuadro norteamericano, que siempre ha implicado una alta dificultad para la 'tricolor'. No obstante, este encuentro presenta una nueva oportunidad para que Leicy Santos, Linda Caicedo y 'compañía' cobren revancha.
Selección Colombia femenina 1-4 Canadá
Estados Unidos vs. Argentina (5:00 p.m.)
Selección Colombia femenina vs. Argentina (3:30 p.m. hora colombiana)
Estados Unidos vs. Canadá (6:45 p.m. hora colombiana)