Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Colombia femenina y Canadá, a los empujones en la She Believes Cup; partido caliente

Colombia femenina y Canadá, a los empujones en la She Believes Cup; partido caliente

En el debut de ambas selecciones en la She Believes Cup 2026 no faltaron las polémicas y una de ellas tuvo como protagonistas a Vanessa Gilles y Gisela Robledo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 1 de mar, 2026
Comparta en:
Así fue la discusión entre Canadá y Colombia femenina en la She Believes Cup 2026
Así fue la discusión entre Canadá y Colombia femenina en la She Believes Cup 2026
Captura de pantalla de video

Publicidad

Publicidad

Publicidad