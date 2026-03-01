Colombia femenina y Canadá, a los empujones en la She Believes Cup; partido caliente

Canadá no tuvo piedad de la Selección Colombia femenina y la goleó 4-1 en la primera jornada de la She Believes Cup. Sin embargo, cuando el marcador iba 1-0 para las norteamericanas, la 'tricolor' aceleró, apeló a la presión y eso generó que se presentaran algunos enfrentamientos.

Gisela Robledo atacó a Vanessa Gilles, con fuerza, y la defensa cayó al suelo. Una vez se puso de pie, fue a buscar a la jugadora de la 'tricolor', quien se tomó el rostro y se retorció de dolor, aquejando un golpe. De inmediato, llegaron las otras futbolistas del combinado 'cafetero' a defender a su compañera.

La juez central calmó los ánimos, habló con las implicadas y amonestó a Gisela Robledo, entendiendo que sí hubo una carga ilícita por la espalda de Vanessa Gilles y que había simulado el supuesto golpe en su cara. Dicha amonestación le salió cara, ya que después fue expulsada.

Linda Caicedo, de la Selección Colombia femenina, en acción de juego contra Canadá en la Shebelieves Cup. AFP

Así fue la discusión en Colombia femenina vs. Canadá, por la She Believes Cup 2026