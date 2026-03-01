Colombia femenina y Canadá, a los empujones en la She Believes Cup; partido caliente

Publicidad
Canadá no tuvo piedad de la Selección Colombia femenina y la goleó 4-1 en la primera jornada de la She Believes Cup. Sin embargo, cuando el marcador iba 1-0 para las norteamericanas, la 'tricolor' aceleró, apeló a la presión y eso generó que se presentaran algunos enfrentamientos.
Gisela Robledo atacó a Vanessa Gilles, con fuerza, y la defensa cayó al suelo. Una vez se puso de pie, fue a buscar a la jugadora de la 'tricolor', quien se tomó el rostro y se retorció de dolor, aquejando un golpe. De inmediato, llegaron las otras futbolistas del combinado 'cafetero' a defender a su compañera.
La juez central calmó los ánimos, habló con las implicadas y amonestó a Gisela Robledo, entendiendo que sí hubo una carga ilícita por la espalda de Vanessa Gilles y que había simulado el supuesto golpe en su cara. Dicha amonestación le salió cara, ya que después fue expulsada.
