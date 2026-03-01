La Selección Colombia femenina debutó este domingo 1 de marzo en la Shebelieves Cup 2026, enfrentando a su similar de Canadá en el Geodis Park, ubicado en la ciudad de Nashville, en Tennessee. La 'tricolor' le apostó al talento de Linda Caicedo y Leicy Santos para complicar a la zaga de 'les rouges', pero éstas últimas supieron hacerle 'marcación personal' a las talentosas del Real Madrid y a la del Washington Spirit, respectivamente.

Por su parte, las canadienses tuvieron poco el balón; no obstante, supieron aprovechar las pocas opciones en ataque y 'liquidaron' a Katherine Tapia; la pelota quieta fue su mayor aliada. Fue un 4-1 final para 'les rouges'. El tanto de las 'cafeteras' fue obra de Leicy Santos.

Acción de juego entre la Selección Colombia femenina y Canadá en la Shebelieves Cup. X de @CANWNT

Sin duda una salida en falso para las colombianas, que ahora deberán recuperarse en su siguiente reto en el campeonato que se lleva a cabo en Estados Unidos.



Publicidad

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia femenina en la Shebelieves Cup 2026?

En ese orden de ideas, las dirigidas por Ángelo Marsiglia volverán a jugar en este certamen internacional el próximo miércoles 4 de marzo y se enfrentarán a Argentina. Dicho compromiso se llevará a cabo en el ScottsMiracle-Gro Field Columbus, en Ohio, a partir de las 3:30 de la tarde, en horario de nuestro país.

Y como es habitual lo podrá ver EN VIVO por la señal de Gol Caracol, en la plataforma de 'streaming' de Ditu y en este portal: www.golcaracol.com, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos

Publicidad

Hay que indicar que en esta primera fecha del certamen internacional femenino, la 'albiceleste' medirá fuerzas frente a las anfitrionas, Estados Unidos.

Acá los detalles completos del siguiente partido de la 'tricolor

Argentina vs. Colombia

Hora: 3:30 p.m. (de Colombia)

Estadio:ScottsMiracle-Gro Field Columbus, Ohio.

TV: Gol Caracol, Ditu

ONLINE: www.golcaracol.com



¿Contra cuál combinado termina la Selección Colombia femenina en la Shebelieves Cup 2026?

Frente a Estados Unidos, en juego de la tercera jornada, programado en el Sports Illustrated Stadium Harrison, el sábado 7 de marzo, en horario de las 3:30 de la tarde, en Colombia.

Recordemos que este torneo lo gana la selección que acumule más puntos en las tres jornadas del 'todos contra todos'. En caso de prevalecer el empate en los 90 minutos, se define al vencedor desde el punto blanco del penalti.



¿Cuál selección ganó la Shebelieves Cup en 2025?

Fue el combinado de Japón, que para este 2026 no tiene participación. Las niponas superaron 2-1 en la jornada final a las anfitrionas, Estados Unidos, logrando así su primer título en este certamen internacional que tuvo su primera edición en el 2015.