Así será la agenda de los futbolistas de Selección Colombia, este fin de semana (16 y 17 de marzo)

Llega un nuevo fin de semana y consigo todo lo mejor del fútbol internacional, con los futbolistas colombianos como protagonistas. Además, siendo este el último 'finde', previo a una nueva jornada de Selección Colombia, los ojos están puestos en nuestros 'embajadores'.

Y como es costumbre, en Gol Caracol le preparamos la agenda de partidos del fin de semana de los futbolistas de la Selección Colombia.

ARQUEROS

Álvaro Montero – Envigado vs. Millonarios (domingo, a las 2:00 p.m.)

Camilo Vargas – Atlas vs. Monterrey (domingo, a las 6:00 p.m.)

David Ospina – fue titular en el 0-1 de Al Nassr sobre Al Ahli, por Liga.

David Ospina, guardameta colombiano, con presente en el Al-Nassr. Foto: Getty Images.

DEFENSAS

Carlos Cuesta – Westerlo vs. Genk (domingo, a las 12:30 p.m.)

Daniel Muñoz – no tendrá acción con Crystal Palace este fin de semana.

Cristian Borja – Sporting Braga vs. Gil Vicente (sábado, a la 1:00 p.m.)

Jhon Lucumí – fue titular en el 0-1 de Bolonia FC sobre Empoli.

Juan David Cabal – Hellas Verona vs. AC Milan (domingo, a las 9:00 a.m.)

Yerson Mosquera – Villarreal vs. Valencia FC (domingo, a las 10:15 a.m.)

Santiago Arias – Bahía FC vs. Jequié (sábado, a las 2:00 p.m.)

Johan Mojica – Osasuna vs. Real Madrid (sábado, a las 10:15 a.m.)

Yerson Mosquera, jugador del Villarreal. /Getty Images

MEDIOCAMPISTAS

Juan Camilo Portilla – Banfield vs. Talleres de Córdoba (domingo, a las 7:00 p.m.)

James Rodríguez – Sao Paulo vs. Novorizontino (domingo, a las 4:00 p.m.)

Jhon Arias – Flamengo vs. Fluminense (sábado, a las 7:00 p.m.)

Jorge Carrascal – no tendrá acción con el Dinamo Moscú este fin de semana.

Kevin Castaño – no tendrá acción con el Krasnodar FC este fin de semana.

Juan Fernando Quintero – Racing vs. Defensa y Justicia (sábado, a las 5:15 p.m.)

Richard Ríos – Palmeiras vs. Pote Preta (sábado, a las 4:00 p.m.)

Yáser Asprilla – Birmingham City vs. Watford (sábado, a las 10:00 a.m.)

Jefferson Lerma – no tendrá acción con Crystal Palace este fin de semana.

James Rodríguez, jugador del Sao Paulo Foto: Sao Paulo

ATACANTES

Ian Poveda - Leeds United vs. Millwall (domingo, a las 10:00 a.m.)

Jhon Córdoba – no tendrá acción con el Krasnodar FC este fin de semana.

Luis Díaz – Manchester United vs. Liverpool (domingo, a las 10:30 a.m.)

Luis Sinisterra – no tendrá acción con el Bournemouth FC este fin de semana.

Mateo Cassierra - no tendrá acción con el Zenit FC este fin de semana.

Rafael Santos Borré – no puede jugar aún con Internacional de Porto Alegre.

Luis Díaz, jugador colombiano, ya sabe contra quién jugará Liverpool en cuartos de final de la Europa League Getty Images