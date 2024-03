Así será la agenda de los futbolistas de Selección Colombia, este fin de semana (30 y 31 de marzo)

Los jugadores de la Selección Colombiaya pasaron la 'página', tras la doble jornada de fogueo en territorio europeo. Sin embargo, en Gol Caracol no le perdemos la pisada a los nuestros.

Es por eso que presentamos la agenda de todos los futbolistas de la 'tricolor' en sus respectivos clubes, este fin de semana.

ARQUEROS

Álvaro Montero – Fortaleza vs. Millonarios (sábado, a las 8:30 p.m.)

Camilo Vargas – Atlas vs. Querétaro (domingo, a las 6:00 p.m.)

David Ospina – Al Nassr vs. Al Ta’ee (sábado, a las 2:00 p.m.)

Álvaro Montero, arquero de Millonarios. Jorge A Cuéllar/Colprensa

DEFENSAS:

Carlos Cuesta – Genk vs. Union Saint-Gilloise (lunes, a las 11:30 a.m.)

Daniel Muñoz– Nottingham Forest vs. Crystal Palace (sábado, a las 10:00 a.m.)

Gabriel Fuentes – fue titular en la victoria 1-0 de Junior sobre La Equidad.

Jhon Lucumí – fue titular en el 0-1 de Bolonia FC sobre Empoli.

Juan David Cabal – Cagliari vs. Hellas Verona (lunes, a las 8:00 a.m.)

Yerson Mosquera – Villarreal vs. Atlético de Madrid (lunes, a las 2:00 p.m.)

Santiago Arias – Vitória vs. Bahía FC (domingo, a las 2:00 p.m.)

Johan Mojica – Almería vs. Osasuna (sábado, a las 10:15 a.m.)

Daniel Muñoz en entrenamiento con la Selección Colombia. Foto: Twitter de la Selección Colombia.

MEDIOCAMPISTAS:

Juan Camilo Portilla –Talleres de Córdoba vs. Vélez (sábado, a las 7:00 p.m.)

James Rodríguez – no tendrá acción con Sao Paulo este fin de semana

Jhon Arias – no tendrá acción con Fluminense este fin de semana

Jorge Carrascal – titular en la derrota 1-4 de Dynamo Moscú frente a Rostov

Kevin Castaño – Lokomotiv Moscú vs. Krasnodar FC (domingo, a las 11:30 a.m.)

Juan Fernando Quintero – Central Córdoba vs. Racing (sábado, a las 5:00 p.m.)

Richard Ríos – Santos vs. Palmeiras (domingo, a las 4:00 p.m.)

Yáser Asprilla – fue titular en la igualdad 2-2 del Watford contra Leeds United

Jefferson Lerma – Nottingham Forest vs. Crystal Palace (sábado, a las 10:00 a.m.)

Gustavo Puerta – Bayer Leverkusen vs. Hoffenheim (sábado, a las 9:30 a.m.)

James Rodríguez con Sao Paulo - Foto: MARCELLO ZAMBRANA/AGIF via AFP

ATACANTES

Jhon Córdoba – Lokomotiv Moscú vs. Krasnodar FC (domingo, a las 11:30 a.m.)

Luis Díaz – Liverpool vs. Brighton (domingo, a las 8:00 a.m.)

Luis Sinisterra – no tendrá acción con el Bournemouth FC este fin de semana.

Mateo Cassierra – Krylia Sovetov vs. Zenit FC (este sábado, a las 6:00 a.m.)

Rafael Santos Borré – no tendrá acción con Internacional de Porto Alegre este fin de semana

Luis Díaz, jugador colombiano del Liverpool, en medio de un partido en la Premier League AFP