Colombia, cerca de anotar un gol de mitad de cancha en el Sudamericano femenino Sub-17

La Selección Colombia no tuvo el primer tiempo que esperaba, en su debut en el Sudamericano femenino Sub-17 . Este miércoles 30 de abril, enfrentó a Argentina , por la fecha 1 del grupo A, y no solo estuvo abajo en el marcador, sino que, además, no salieron las cosas de cara al arco rival. Eso sí, lo intentó por todas las vías posibles para tratar de igualar el compromiso.

Cuando transcurría el minuto 37, se sancionó una infracción a favor del combinado patrio. Heidy Cabulla se hizo cargo del tiro libre y se animó a rematar a portería, en busca de sorprender a la guardameta, Paulina Aprile. Sin embargo, el esférico se fue apenas desviado y estuvo cerca de marcar uno de los mejores goles del Sudamericano femenino Sub-17.

Heidy Cabulla, jugadora de la Selección Colombia, en el partido contra Argentina, por el Sudamericano femenino Sub-17 Federación Colombiana de Fútbol

Tiro libre de la Selección Colombia vs. Argentina, en el Sudamericano femenino Sub-17

¡PASÓ CERCA A PESAR DE LA DISTANCIA! ⚽️



🇨🇴️ Heidy Cabuya casi marca el primer gol de Colombia ante Argentina con un tiro libre lejano.#Sub17FemeninoEnDSPORTS | #Sub17Fem pic.twitter.com/5ZfMWQUXr6 — DSPORTS (@DSports) May 1, 2025