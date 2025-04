Inicia el Sudamericano Femenino Sub-17 de Colombia: cómo verlo en TV, calendario y sistema

El Sudamericano Femenino Sub-17 se disputará en estadios de Manizales, Palmira y Cali entre el miércoles 30 de abril de 2025 y el sábado 24 de mayo.

Será la novena versión del certamen, se escenificará por primera vez en Colombia y entregará 4 cupos para la Copa del Mundo de octubre en Marruecos.

Además, marcará el inicio de una serie de Sudamericanos de esta categoría cada año debido a que la FIFA, ente rector del fútbol internacional, celebrará mundiales femeninos prejuveniles año a año.

La Selección Colombia parte como una de las favoritas por ser local y potencia en esta rama, ya que acumula un título, 4 subtítulos, un tercer puesto y un tercer lugar.

Es decir, las ‘cafeteras’ solo se han quedado afuera del podio en 2 oportunidades y una sola vez no han podido llegar a semifinales.

Sudamericano Femenino Sub-17 de Colombia: TV, sistema, sedes

⦁ Televisión

Los partidos de la Selección Colombia se podrán ver en directo a través de Golcaracol.com y de la aplicación Ditu.

⦁ Grupos

- A: Colombia, Paraguay, Chile, Argentina y Venezuela.

- B: Brasil, Ecuador, Paraguay, Perú y Bolivia.

⦁ Sedes

- Manizales: Estadio Palogrande (partidos del grupo A)

- Palmira: Estadio Francisco Rivera Escobar (grupo B y fase final)

- Cali: estadio Pascual Guerrero (partidos de la fase final)

⦁ Sistema

La primera fase se jugará bajo la modalidad de todos contra todos. Los 3 primeros de cada grupo irán al hexagonal final, en el que también habrá modalidad de todos contra todos. Los 4 primeros de esa instancia irán al Mundial.

⦁ Calendario de la Selección Colombia

- Miércoles 30 de abril

7:00 p. m. - Colombia vs. Argentina (Manizales)

- Viernes 2 de mayo

7:00 p. m. - Colombia vs. Venezuela (Manizales)

- Martes 6 de mayo

7:00 p. m. - Colombia vs. Chile (Manizales)

- Viernes 9 de mayo

7:00 p. m. - Colombia vs. Paraguay (Palmira)

⦁ Convocatoria de la Selección Colombia

María Isabella Tejada Pedroza (Independiente Medellín)

María Camila Hoyos Becerra (América de Cali)

Melanie Alzate Riátiga (Millonarios)

Heidy Verónica Cabuya Peña (Independiente Santa Fe)

Isabella Santa Espinosa (Escuela Carlos Sarmiento)

María Alejandra Baldovino Vásquez (Junior)

Andrea Valentina García Jaimes (Once Caldas)

Camila Cortés Saavedra (Independiente Santa Fe)

Ella Grace Martínez (Club Ascent)

Vanessa Leonor Puerta (Susa FC Academy)

Sofía Prieto Restrepo (Escuela Carlos Sarmiento)

Isabella Amado Díaz (Millonarios)

María Camila Agudelo Sánchez (Millonarios)

Eidy Marcely Ruiz Delgado (Escuela Carlos Sarmiento)

Izabela Cortés Rodríguez (Independiente Santa Fe)

Sofía García Contreras (Real Santander)

Maura Henao Restrepo (Escuela Carlos Sarmiento)

Sara Alejandra Malaver Gamba (Millonarios)

Shaira Collazos Herrera (Millonarios)

Ivanna Valeria Parra Perdomo (América de Cali)

Melany Díaz González (Independiente Santa Fe)

Saileth Emilia Bonett Ojeda (Alianza Petrolera)

Aslin Taliana Meneses Estacio (Internacional de Palmira)

Daniela Todd (Miami Futbol Academy)

Director técnico: Carlos Paniagua