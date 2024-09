"Colombia es un equipo complicado, con madurez, personalidad y mucha confianza"

Se viene un nuevoPerú vs. Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas, y un personaje que enfrentó en múltiples ocasiones a la 'amarilla, azul y rojo' fue Roberto 'Chorrillano' Palacios. En nuestro país es recordado por vestir la camiseta del Deportivo Cali en el 2004 y también porque le anotó varios golazos a la 'tricolor' y uno de los que más recuerda es el que le marcó a René Higuita en el 93', que significó uno de los primeros que le convirtió al combinado de nuestro país.

Lo cierto es que 'Chorrillano' Palacios analizó en entrevista exclusiva para Gol Caracol cómo se imagina este enfrentamiento entre peruanos y colombianos, válido por la séptima jornada de las clasificatorias y que se efectuará en el estadio Nacional del Perú.

Richard Ríos y Daniel Muñoz festejan una anotación de la Selección Colombia AFP

El otrora deportista de la 'bicolor' sostuvo que los dirigidos por Néstor Lorenzo son los claros favoritos a quedarse con los tres puntos y que por su gran actualidad preocupa mucho en el entorno de la selección peruana. Pese a que el presente de los 'incas' no es el mejor, Palacios confía en que las virtudes de Perú salgan a relucir en el juego de este viernes 6 de septiembre, a partir de las 8:30 de la noche.

¿Cómo analiza el partido entre Perú vs. Colombia?

"Nosotros acá en Perú vemos un partido difícil, complicadísimo, porque Colombia ha mejorado muchísimo, está haciendo una gran Eliminatoria, y lo que dejó en esta Copa América, un gran nivel. Por poquito no más no consiguieron ser campeones, pero hicieron un gran trabajo. Vemos un partido difícil para Perú, Colombia viene en alza, jugando bien que es lo más importante, mientras que Perú no se ha encontrado, no se ha encontrado un equipo que nos permita a nosotros soñar nuevamente con verlo en un Mundial. Desde la llegada de Juan Reynoso lamentablemente hay que decirlo así, no le fue bien. Con Fossati los resultados han continuado, lo cual a nosotros nos tiene preocupados".

Selección de Perú en una de las prácticas antes de enfrentar a Colombia. RODRIGO BUENDIA/AFP

El presente de ambas selecciones...

"Viendo los resultados, viendo la tabla de posiciones, el rendimiento en el campo, y lo que viene haciendo Colombia, por supuesto que llega mejor que Perú. Esperamos nosotros que el equipo peruano despierte, mejore y que sepa bien del momento que estamos viviendo y lo que vienen haciendo".

¿Qué diferente tiene esta Selección de Perú entrenada por Fossati?

"Diferente no tanto, quizás el sistema de jugar con tres al fondo, pero si te das cuenta los jugadores que tiene en la lista es casi la misma que tenía Gareca, con algunas ausencias en este partido, como Paolo Guerrero, Cueva, Yotún por lesión, Carrillo; son jugadores que han sido muy importantes, que no han demostrado un nivel alto en los últimos años porque no han tenido continuidad y las lesiones les han jugado un mal papel, pero luego los otros siguen siendo los mismos que usó el profesor Gareca en su momento".

Jorge Fossati, director técnico de la selección de Perú. CRIS BOURONCLE/AFP

¿Qué jugadores de Perú podrían ser una 'piedra en el zapato' para Colombia?

"En sí, ahí estaba la preocupación, porque jugadores importantes como Lapadula, que no ha venido jugando, que no ha tenido equipo, recién agarró creo, no ha tenido esa continuidad que le permita agarrar ese ritmo de competencia, eso sí nos preocupa. Después, Reyna que viene de Argentina, venía jugando, el técnico de su club no lo estaba utilizando, solamente en segundos tiempos, y lamentablemente, estos jugadores que venían haciendo bien las cosas no han tenido mucha continuidad en los últimos meses, eso sí nos preocupa muchísimo".

"Esperemos que el 'profe' tenga la capacidad y la inteligencia de poder encontrar el once titular, especialmente del mediocampo hacia adelante, que es lo que Perú últimamente ha estado fallando, no hemos tenido muchas opciones de gol, creo yo que en los últimos 10 encuentros, Perú no ha tenido mucha opción de gol, creo que no hemos hecho ni un sólo gol, y eso sí nos está preocupando mucho".

¿En Perú ven preocupación por esta Colombia?

"Colombia es un equipo complicado en estos momentos, ha mejorado muchísimo con la llegada del técnico Lorenzo, un técnico que conoce muy bien el fútbol peruano, porque estuvo aquí en Melgar. A mi parecer viene haciendo las cosas bien Colombia, como viene jugando, la forma cómo se está presentando dentro del campo con madurez, con personalidad, con mucha confianza, y aparte de todo eso, han entendido lo que el técnico quiere en el campo, y por eso le fue muy bien en la Copa América. Aquí no podemos pensar que el partido va a ser fácil, estoy seguro que Colombia viene con esa ilusión de quererse llevar los tres puntos, y que Perú tiene que mejorar muchísimo para poder pasar por encima a Colombia en estos momentos".

Luis Díaz celebra con la Selección Colombia Foto: AFP

¿Qué rescatar de la Selección de Perú, pese a los resultados adversos?

"Lo que sí puedo rescatar es la parte defensiva, que sí ha mejorado mucho, y justo ha sido una línea de tres en la parte del fondo que ha sido un candado. Sí se ha mejorado, pero no en lo otro que es lo más importante; se gana haciendo goles, si no tiene goles, es muy difícil que consigas un resultado favorable. Necesitamos sumar de tres para por lo menos no alejarnos del séptimo lugar"

Anécdota especial en enfrentamientos Colombia vs. Perú

"Estos enfrentamientos que tuve me lo recuerdan, porque cada vez que vienen estos partidos ponen en memoria los grandes momentos que ha pasado la selección, ponen esos videos, goles y siempre está uno o varios de los míos, que gracias a Dios, le pude hacer a Colombia, a René Higuita, en el año 93 si no me equivoco; fue uno de los primeros goles que yo le hago a Colombia, después en Copa de Oro, después en los encuentros que tuve en Barranquilla contra Colombia. Partidos siempre lindos, porque son dos equipos que tratan bien el balón, que tratan siempre de jugar vistosamente, y eso hace atractivo este encuentro. Ojalá que el viernes se una nueva versión y se pueda ver un gran encuentro".