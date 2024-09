"James es el conductor de Colombia, la inteligencia la pone él; Luis Díaz es ambicioso"

Roberto Palacios es uno de los jugadores históricos de la Selección de Perú y por ello es una voz autorizada para hablar de duelos de Eliminatorias Sudamericanas. El popular 'Chorrillano' usó la número '10' a su espalda y marcó innumerables goles, siendo la media distancia una de sus armas. Precisamente, el otrora jugador 'inca' tuvo gratas palabras para dos figuras de Colombia: James Rodríguez y Luis Díaz.

En una charla exclusiva con Gol Caracol, el exfutbolista de la 'albirroja' no reparó en elogios hacia el capitán de la 'tricolor' y de la actual estrella del Liverpool, de Inglaterra. Antes de que ruede el balón en el estadio Nacional del Perú entre la 'bicolor' y la 'tricolor', Palacios sostuvo que tanto James David como 'Lucho' le dan otro fútbol y dinámica a la Selección Colombia.

De entrada, 'Chorrillano' afirmó que Rodríguez Rubio es de esos futbolistas "que me encanta ver, que marcan la diferencia", mientras que del extremo guajiro afirmó que "es un jugador inteligente y que se adapta rápido".

James Rodríguez, Jhon Arias y Luis Díaz celebran un gol de la Selección Colombia AFP

"En verdad estoy contento porque James (Rodríguez) pasó por un momento complicado por el Real Madrid, pero a veces pasan estas cosas y él a tiempo ha despertado y se ha dado cuenta que con trabajo, con dedicación, con ser profesional, uno puede cambiar las cosas. En los últimos años que le quedan, porque ya está en cuenta de descuento en este deporte que amamos, está sacándole a provecho. Hizo una gran Copa América, está siendo el jugador conductor del equipo, la inteligencia la pone él, la pausa la pone él, está disfrutando de estos últimos años que le están quedando", sostuvo el histórico jugador de Perú sobre el '10' de la 'amarilla' en conversación con este portal.

Publicidad

¿Qué otras palabras pronunció 'Chorrillano' Palacios sobre James Rodríguez?

A su vez, el exvolante de la Selección peruana complementó que "a mí especialmente me encanta ver jugadores así, soy amante del fútbol y me encanta ver jugadores que marcan la diferencia. Espero un muy buen partido el día viernes, tanto por parte de Colombia como de la Selección de Perú, y como peruano, deseo, por supuesto, que Perú tenga un gran resultado; ya que nos hace falta sumar de a tres".

Publicidad

James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia Foto: AFP

Sobre si en la actual Selección de Perú hay un jugador como James Rodríguez, Roberto Palacios manifestó que "hemos tenido sí, pero lamentablemente el que ha estado jugando últimamente, que ha sido Christian Cueva, no ha estado en el equipo, salió de una lesión, y ahora en la Copa América sin haber jugado. Después otro por ahí no veo, se habló mucho del muchacho Piero Quispe, pero no ha dado frutos en los últimos partidos con la selección cuando se dio la oportunidad, entonces ahí creo que pasa un poco la preocupación del técnico, en armar el equipo del mediocampo hacia adelante".

Luis Díaz tiene mucha ambición

Por su parte, 'Chorrillano' sostuvo que Luis Díaz está aprovechando muy bien su periplo en el Liverpool y eso ha sabido ponerlo al servicio de la Selección Colombia.

Publicidad

"Es que la verdad te das cuenta de que el muchacho tiene mucha ambición, haber salido de Colombia, de un equipo grande, eso también te ayuda porque te rozas con jugadores profesionales, muy disciplinados, que su trabajo de menores es muy bueno; entonces ahí está el jugador inteligente, que se adapta rápido, capta bien la idea del técnico, y aparte aprovecha bien los trabajos, aprovecha todo eso que hoy en día se esta viendo reflejado en la calidad y la capacidad que está tenido en los encuentros que está jugando el muchacho", dijo sobre el presente del número '7' tanto en la 'tricolor' como en los 'reds'.

Luis Díaz en Colombia vs. Argentina, en la final de la Copa América 2024. Carmen Mandato/Getty Images