🔴 Colombia vs. Argentina, EN VIVO HOY; minuto a minuto del Sudamericano femenino Sub-17

👀 ¿Cómo llega la 'tricolor'?
El pasado 29 de octubre de 2025, el equipo 'cafetero' perdió 4-0 con Japón, por los octavos de final del Mundial de la categoría.
El pasado 29 de octubre de 2025, el equipo 'cafetero' perdió 4-0 con Japón, por los octavos de final del Mundial de la categoría.
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Las puertas del estadio Defensores del Chaco, en la ciudad de Asunción, Paraguay, se abren para este duelo.
De acuerdo con la programación de la Conmebol, el balón rodará a las 3:00 p.m. (Colombia); 5:00 p.m. (Argentina).
No se desconecte porque, desde ahora y hasta el final, le llevaremos lo mejor, minuto a minuto, de la final del Sudamericano femenino Sub-17.
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