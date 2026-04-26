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Gol Caracol  / Selección Colombia  / 🔴 Colombia vs. Argentina, EN VIVO HOY; minuto a minuto del Sudamericano femenino Sub-17
EN VIVO

🔴 Colombia vs. Argentina, EN VIVO HOY; minuto a minuto del Sudamericano femenino Sub-17

Después de descansar en la fecha del grupo A, llegó la hora del debut de la 'tricolor' en el Sudamericano femenino Sub-17, que se lleva a cabo en Paraguay.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 26 de abr, 2026
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Debut de la Selección Colombia en el Sudamericano femenino Sub-17 2026, en Paraguay
Debut de la Selección Colombia en el Sudamericano femenino Sub-17 2026, en Paraguay
Conmebol
REFRESCAR
  • 02:32 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. ARGENTINA
    👀 ¿Cómo llega la 'tricolor'?

    El pasado 29 de octubre de 2025, el equipo 'cafetero' perdió 4-0 con Japón, por los octavos de final del Mundial de la categoría.

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  • 02:27 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. ARGENTINA
    🔎 ¿En qué estadio jugarán?

    Las puertas del estadio Defensores del Chaco, en la ciudad de Asunción, Paraguay, se abren para este duelo.

  • 02:27 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. ARGENTINA
    ⌚ ¿A qué hora es el juego?

    De acuerdo con la programación de la Conmebol, el balón rodará a las 3:00 p.m. (Colombia); 5:00 p.m. (Argentina).

  • 02:26 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. ARGENTINA
    👋 ¡Bienvenidos a este partido!

    No se desconecte porque, desde ahora y hasta el final, le llevaremos lo mejor, minuto a minuto, de la final del Sudamericano femenino Sub-17.

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