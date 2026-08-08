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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Reviva el empate entre Colombia y Chile, en el Sudamericano Sub-17 de Futsal
EN VIVO

Reviva el empate entre Colombia y Chile, en el Sudamericano Sub-17 de Futsal

Este sábado, en Asunción, Paraguay, Colombia debuta contra Chile, en el Sudamericano Sub-17 de Futsal. No se pierda ningún detalle del partido.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 8 de ago, 2026
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Selección Colombia para el Sudamericano Sub-17 de Futsal 2026
Selección Colombia para el Sudamericano Sub-17 de Futsal 2026
Twitter de la Federación Colombiana de Fútbol
REFRESCAR
  • 03:56 p. m. - FINAL
    Terminó el partido

    Chile y Colombia igualaron 3-3 en el Sudamericano Sub-17 de Futsal.

    • Publicidad

  • 03:53 p. m. - Minuto 18
    Gol de Colombia

    D. González puso la paridad para la 'tricolor'.

  • 03:39 p. m. - Minuto 10
    Gol de Colombia

    D. Parra anotó de tiro libre para la 'tricolor'.

  • 03:29 p. m. - Minuto 5
    Gol de Chile

    Gaete quedó solo y remató con un potente derechazo.

  • 03:22 p. m. - Minuto 3
    Gol de Chile

    Gran pase de Gallardo y anotó González, que se fue de doblete.

  • 03:21 p. m. - Minuto 2
    Increíble fallo de Chile

    Gallardo remató con el arco solo, pero envió con la pelota por afuera.

  • 03:19 p. m. - Minuto 1
    Se acercó Colombia

    Remate de Rodríguez y ataja el arquero chileno.

  • 03:16 p. m. - PITAZO DEL ÁRBITRO
    Inició la segunda parte

    Rodó de nuevo la pelota en Asunción.

  • 03:06 p. m. - ENTRETIEMPO
    Terminó la primera parte

    Colombia y Chile empatan 1-1.

  • 03:03 p. m. - Minuto 2
    Gol de Colombia

    Gran pase Harol Torres y Juan Solano no perdonó.

  • 03:02 p. m. - Minuto 1
    Gol de Chile

    Yeison González abrió la cuenta para los australes.

  • 03:00 p. m. - PITAZO DEL ÁRBITRO
    Inició el partido

    Rodó la pelota en Asunción.

  • 02:59 p. m. - PREVIA
    La titular de Colombia

  • 02:58 p. m. - PREVIA
    ¿Dónde ver?

    El encuentro se transmite EN VIVO acá: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos

  • 02:58 p. m. - PREVIA
    ¿A qué hora es el partido?

    La pelota rodará a las 2:30 p.m. (hora Colombia).

  • 02:57 p. m. - PREVIA
    Bienvenidos

    No se pierda ningún detalle del partido entre Colombia y Chile.

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