Reviva el empate entre Colombia y Chile, en el Sudamericano Sub-17 de Futsal

Chile y Colombia igualaron 3-3 en el Sudamericano Sub-17 de Futsal.
- 03:56 p. m. - FINALTerminó el partido
- 03:53 p. m. - Minuto 18Gol de Colombia
D. González puso la paridad para la 'tricolor'.
- 03:39 p. m. - Minuto 10Gol de Colombia
D. Parra anotó de tiro libre para la 'tricolor'.
- 03:29 p. m. - Minuto 5Gol de Chile
Gaete quedó solo y remató con un potente derechazo.
- 03:22 p. m. - Minuto 3Gol de Chile
Gran pase de Gallardo y anotó González, que se fue de doblete.
- 03:21 p. m. - Minuto 2Increíble fallo de Chile
Gallardo remató con el arco solo, pero envió con la pelota por afuera.
- 03:19 p. m. - Minuto 1Se acercó Colombia
Remate de Rodríguez y ataja el arquero chileno.
- 03:16 p. m. - PITAZO DEL ÁRBITROInició la segunda parte
Rodó de nuevo la pelota en Asunción.
- 03:06 p. m. - ENTRETIEMPOTerminó la primera parte
Colombia y Chile empatan 1-1.
- 03:03 p. m. - Minuto 2Gol de Colombia
Gran pase Harol Torres y Juan Solano no perdonó.
- 03:02 p. m. - Minuto 1Gol de Chile
Yeison González abrió la cuenta para los australes.
- 03:00 p. m. - PITAZO DEL ÁRBITROInició el partido
Rodó la pelota en Asunción.
- 02:59 p. m. - PREVIALa titular de Colombia
🚨 𝗧𝗜𝗧𝗨𝗟𝗔𝗥— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) August 8, 2026
Así formará nuestra Selección Colombia Masculina de Futsal para enfrentar a 🇨🇱 en el CONMEBOL Sub 17.#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/o9c80EF4sG
- 02:58 p. m. - PREVIA¿Dónde ver?
El encuentro se transmite EN VIVO acá: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos
- 02:58 p. m. - PREVIA¿A qué hora es el partido?
La pelota rodará a las 2:30 p.m. (hora Colombia).
- 02:57 p. m. - PREVIABienvenidos
No se pierda ningún detalle del partido entre Colombia y Chile.
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