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Gol Caracol  / Selección Colombia  / 🔴 Colombia vs. Croacia, EN VIVO; minuto a minuto del partido preparatorio al Mundial 2026
EN VIVO

🔴 Colombia vs. Croacia, EN VIVO; minuto a minuto del partido preparatorio al Mundial 2026

El Camping World Stadium, en Estados Unidos, abre sus puertas para uno de los juegos más interesantes de la fecha FIFA de marzo, con Colombia y Croacia como protagonistas.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 26 de mar, 2026
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Luis Díaz y James Rodríguez, figuras de la Selección Colombia, celebran un gol en partido preparatorio
Luis Díaz y James Rodríguez, figuras de la Selección Colombia, celebran un gol en partido preparatorio
Getty Images
REFRESCAR
  • 03:27 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. CROACIA
    🔎 ¿En qué estadio jugarán?

    Las puertas del Camping World Stadium, en Orlando, Estados Unidos, se abren para este duelo.

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  • 03:26 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. CROACIA
    ⌚ ¿A qué hora es el juego?

    De acuerdo con la programación de la FIFA, el balón rodará a las 6:30 p.m. (Colombia); 12:45 a.m. (Croacia).

  • 03:25 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. CROACIA
    👋 ¡Bienvenidos a este partidazo!

    No se desconecte porque, desde ahora y hasta el final, le llevaremos lo mejor, minuto a minuto, de este partido preparatorio previo al Mundial 2026.

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