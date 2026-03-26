🔴 Colombia vs. Croacia, EN VIVO; minuto a minuto del partido preparatorio al Mundial 2026

🔎 ¿En qué estadio jugarán?
Las puertas del Camping World Stadium, en Orlando, Estados Unidos, se abren para este duelo.
Las puertas del Camping World Stadium, en Orlando, Estados Unidos, se abren para este duelo.
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De acuerdo con la programación de la FIFA, el balón rodará a las 6:30 p.m. (Colombia); 12:45 a.m. (Croacia).
No se desconecte porque, desde ahora y hasta el final, le llevaremos lo mejor, minuto a minuto, de este partido preparatorio previo al Mundial 2026.
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