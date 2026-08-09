Reviva el empate de Colombia con Paraguay, en el Sudamericano Sub-17 de Futsal

Colombia y Paraguay empataron 2-2.
- 06:26 p. m. - FINALTerminó el partido
- 06:15 p. m. - Minuto 15Gol de Paraguay
M. Sosa puso la paridad con un fuerte tiro después de un tiro de esquina.
- 06:09 p. m. - Minuto 12Gol de Paraguay
J. Cáceres descontó por medio de un tiro libre bien preparado.
- 06:05 p. m. - Minuto 12Colombia no sufre
Los paraguayos intente reaccionar, pero la defensa tricolor está firme.
- 05:56 p. m. - Minuto 5Gol de Colombia
Matías Barrios amplia la diferencia para el combinado nacional.
- 05:55 p. m. - Minuto 1Gol de Colombia
Juan Solano aprovechó un rebote y anotó para la 'tricolor'.
- 05:55 p. m. - PITAZO DEL ÁRBITROInició el segundo tiempo
Rodó de nuevo la pelota en Asunción.
- 05:34 p. m. - ENTRETIEMPOTerminó la primera parte
Paraguay y Colombia empatan 0-0.
- 05:31 p. m. - Minuto 18Colombia se acerca
Remate de lejos de Mateo Salazar y atajadota de Acuña.
- 05:26 p. m. - Minuto 15La tuvo Colombia
Remate de Juan Solano y atajada del arquero Acuña.
- 05:23 p. m. - Minuto 15No se hacen daño
Ambas selecciones lo intentan pero no tienen claridad en ataque.
- 05:09 p. m. - Minuto 4Se salvó Paraguay
José Betancourt remató y la pelota pegó en el poste.
- 05:07 p. m. - Minuto 3Paraguay tiene la pelota
Los guaraníes dominan con el esférico y Colombia resiste.
- 05:01 p. m. - PITAZO DEL ÁRBITROInició el partido
Rodó la pelota en Asunción.
- 04:31 p. m. - PREVIALa titular de Colombia
🚨 𝗧𝗜𝗧𝗨𝗟𝗔𝗥— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) August 9, 2026
Así formará nuestra Selección Colombia Masculina de Futsal para enfrentar a 🇵🇾 en el CONMEBOL Sub 17.#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/xwzpIBiUya
- 04:31 p. m. - PREVIAVER EL PARTIDO EN VIVO ACÁ
Aquí la transmisión: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos
- 04:30 p. m. - PREVIAA qué hora es el partido
La pelota rodará a las 5:00 p.m. (hora Colombia).
- 04:30 p. m. - PREVIABienvenidos
No se pierda ningún detalle del duelo entre 'cafeteros' y guaraníes.
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