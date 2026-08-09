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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Reviva el empate de Colombia con Paraguay, en el Sudamericano Sub-17 de Futsal
EN VIVO

Reviva el empate de Colombia con Paraguay, en el Sudamericano Sub-17 de Futsal

Este domingo, en Asunción, Paraguay, Colombia se enfrentó a Paraguay, en la fecha 2 del Sudamericano Sub-17 de Futsal.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 9 de ago, 2026
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Selección Colombia para el Sudamericano Sub-17 de Futsal 2026
Selección Colombia para el Sudamericano Sub-17 de Futsal 2026
Twitter de la Federación Colombiana de Fútbol
REFRESCAR
  • 06:26 p. m. - FINAL
    Terminó el partido

    Colombia y Paraguay empataron 2-2.

    • Publicidad

  • 06:15 p. m. - Minuto 15
    Gol de Paraguay

    M. Sosa puso la paridad con un fuerte tiro después de un tiro de esquina.

  • 06:09 p. m. - Minuto 12
    Gol de Paraguay

    J. Cáceres descontó por medio de un tiro libre bien preparado.

  • 06:05 p. m. - Minuto 12
    Colombia no sufre

    Los paraguayos intente reaccionar, pero la defensa tricolor está firme.

  • 05:56 p. m. - Minuto 5
    Gol de Colombia

    Matías Barrios amplia la diferencia para el combinado nacional.

  • 05:55 p. m. - Minuto 1
    Gol de Colombia

    Juan Solano aprovechó un rebote y anotó para la 'tricolor'.

  • 05:55 p. m. - PITAZO DEL ÁRBITRO
    Inició el segundo tiempo

    Rodó de nuevo la pelota en Asunción.

  • 05:34 p. m. - ENTRETIEMPO
    Terminó la primera parte

    Paraguay y Colombia empatan 0-0.

  • 05:31 p. m. - Minuto 18
    Colombia se acerca

    Remate de lejos de Mateo Salazar y atajadota de Acuña.

  • 05:26 p. m. - Minuto 15
    La tuvo Colombia

    Remate de Juan Solano y atajada del arquero Acuña.

  • 05:23 p. m. - Minuto 15
    No se hacen daño

    Ambas selecciones lo intentan pero no tienen claridad en ataque.

  • 05:09 p. m. - Minuto 4
    Se salvó Paraguay

    José Betancourt remató y la pelota pegó en el poste.

  • 05:07 p. m. - Minuto 3
    Paraguay tiene la pelota

    Los guaraníes dominan con el esférico y Colombia resiste.

  • 05:01 p. m. - PITAZO DEL ÁRBITRO
    Inició el partido

    Rodó la pelota en Asunción.

  • 04:31 p. m. - PREVIA
    La titular de Colombia

  • 04:31 p. m. - PREVIA
    VER EL PARTIDO EN VIVO ACÁ

    Aquí la transmisión: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos

  • 04:30 p. m. - PREVIA
    A qué hora es el partido

    La pelota rodará a las 5:00 p.m. (hora Colombia).

  • 04:30 p. m. - PREVIA
    Bienvenidos

    No se pierda ningún detalle del duelo entre 'cafeteros' y guaraníes.

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