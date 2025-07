Copa América Femenina 2025 tendrá novedoso sistema sin cupos al Mundial; atención, Colombia

La Copa América 2025 se llevará a cabo en Quito, Ecuador, entre el jueves 11 de julio y el sábado 2 de agosto con las 10 selecciones nacionales de la región que no solamente estarán luchando por el título.

El campeonato entregará 2 tiquetes a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2026, en Estados Unidos, y 3 para los Juegos Panamericanos de Lima 2027, en Perú, pero no dará plazas para la Copa del Mundo, como ocurría en versiones anteriores, debido a que a partir de octubre de 2025 empiezan las Eliminatorias Sudamericanas para la cita orbital.

En consecuencia, es necesario entender el formato de competencia para saber cómo acceder a los cupos en cuestión, que se entregarán luego de la fase de grupos.

En pentagonal A tendrá a Ecuador, Argentina, Uruguay, Chile y Perú. Mientras que el B contará con la Selección Colombia, Brasil, Paraguay, Venezuela y Bolivia.

El evento se desarrollará en los estadios de los clubes Aucas, Independiente del Valle y Liga Deportiva Universitaria.



Sistema de competencia de la Copa América 2025

La fase de grupos se disputará bajo la modalidad de todos contra todos, después de la cual los 2 primeros equipos de cada pentagonal irán a las semifinales, mientras que los terceros disputarán entre sí el partido por el quinto lugar.

En semifinales, el primero del grupo A enfrentará al segundo del B, mientras que el líder del B chocará con el segundo del A. Los dos ganadores de esta serie avanzarán a la gran final y a los Olímpicos.

Entre tanto, los perdedores de cada semifinal tendrán cupo en los Panamericanos, evento al que también irá el equipo que gane el encuentro por el quinto lugar.



Calendario de la Copa América Femenina 2025

⦁ Inauguración y primer partido: jueves 11 de julio

⦁ Fase de grupos: hasta el 25 de julio

⦁ Partido por el quinto puesto: lunes 28 de julio (tercero del grupo A vs. tercero del B)

⦁ Semifinal 1: lunes 28 de julio (primero del grupo A vs. segundo del B)

⦁ Semifinal 2: martes 29 de julio (primero del grupo B vs. segundo del A)

⦁ Partido por el tercer puesto: viernes primero de agosto⦁ Final: sábado 2 de agosto