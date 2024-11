Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia y contra qué rivales; viene larga espera

La Selección Colombia bajó el telón en el presente año y deberá aguardar hasta marzo de 2025 para volver a competencia, aunque en febrero hay un espacio de fechas Fifa que puede ser utilizado para compromisos de preparación.

Y aunque la Federación Colombiana de Fútbol no ha confirmado cotejos de fogueo para ese mes, lo cierto es que en la Eliminatoria Sudamericana ya está definida la parrilla de enfrentamientos para las seis jornadas que faltan.

Es así como el combinado ‘cafetero’ conoce dónde y cuándo deberá presentarse el próximo año, empezando con la dura visita a Brasil y siguiendo con el choque de local contra Paraguay.

De resto, en junio los adversarios serán Perú y Argentina, mientras que en septiembre se cerrará el camino clasificatorio al Mundial de 2026 con las contiendas frente a Bolivia y Venezuela.

Daniel Muñoz se queja en medio del Colombia vs. Ecuador por Eliminatorias. Gabriel Aponte/Getty Images

Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia

El duelo por la fecha 13 de las Eliminatorias contra Brasil será en condición de visitante el jueves 20 o el viernes 21 de marzo de 2025. Entre tanto, la contienda frente a Paraguay en Barranquilla, válida por la jornada 14, será el martes 25 del mismo mes.

La doble fecha de marzo se disputará así:

● Marzo 20 o 21

- Brasil vs. Colombia

- Ecuador vs. Venezuela

- Paraguay vs. Venezuela

- Perú vs. Bolivia

- Uruguay vs. Argentina

● Marzo 25

- Colombia vs. Paraguay

- Bolivia vs. Uruguay

- Venezuela vs. Perú

- Argentina vs. Brasil

- Chile vs. Ecuador

Calendario restante de la Selección Colombia en Eliminatorias

● Fecha 13

Marzo 20 o 21

Brasil vs. Colombia

● Fecha 14

Marzo 25

Colombia vs. Paraguay

● Fecha 15

Junio 5 o 6

Colombia vs. Perú

● Fecha 16

Junio 10

Argentina vs. Colombia

● Fecha 17

Septiembre 11 o 12

Colombia vs. Bolivia

●Fecha 18

Septiembre 16

Venezuela vs. Colombia