'El Pibe' Valderrama y el día en el que le dio rabia por unas boletas para ver a Colombia

Siempre Carlos 'el Pibe' Valderrama es atractivo para los medios, sin importar en donde se encuentre. Ahora que visita México, el eterno '10' de la Selección Colombia concedió una extensa entrevista para 'TV Azteca' y tocó diferentes temas de interés.

Y uno de esos comentarios del samario tuvo que ver con una rabieta, que aún sigue, por un detalle relacionado con un viejo compañero suyo del seleccionado colombiano al que le tocó pedir boletas para ingresar al estadio Metropolitano, en un juego de las Eliminatorias Sudamericanas.

"Estoy en Barranquilla, porque yo vivo allá, y era un Colombia vs. Brasil. Un compañero de Selección, del que no voy a decir el nombre por respeto, me llama y me dice "Carlos, mire lo que me sucedió con la FCF". Llamé al presidete de la Federación, no me contestó, le pedí dos boletas. Después me mandan a uno de la FCF (con las boletas), pero se las vendo... Y eso me duele, porque cuando se representó a Colombia, se merece una o dos boletas", explicó inicialmente Valderrama, con la claridad que lo caracteriza.

Carlos 'Pibe' Valderrama es una de las leyendas del fútbol colombiano y de Sudamérica. Jason Koerner/Getty Images

El 'Pibe' siguió y apuntó que "yo vivo en la Costa, ahí en Barranquilla. A veces voy o me quedo en el patio de la casa celebrando ahí. Pero hay muchachos (exjugadores de Selección Colombia) que van, que viajan de otras ciudades. Al que me llamó le dije: ¿para qué pediste boletas?. Nosotros nos merecemos una boleta. Y un día en el estadio me cogieron caliente y yo dije: 'qué voy a comprar boletas', los que representan a su país se merecen una boleta; se lo merecen".

Ese fue uno de los temas que se tocó este jueves en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', y se llegó al nombre del referido exjugador que se contactó con el samario. Así, Fabio Poveda aseguró que fue Bernardo Redín, quien jugó con Valderrama en el Deportivo Cali y posteriormente compartieron en la Selección Colombia en Copas América, Eliminatorias y en el Mundial de Italia 90.