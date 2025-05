El plan que tiene Néstor Lorenzo para enfrentar a Perú y Argentina: ¿cambiará a Barranquilla?

La Selección Colombia ya piensa en las próximas jornadas de las Eliminatorias Sudamericanas y en donde el calendario indica que deberán medir fuerzas contra Perú, en Barranquilla, y frente a Argentina, en Buenos Aires. El conjunto 'tricolor' es sexto en las clasificatorias con 20 puntos y el objetivo de Néstor Lorenzo y todo el plantel 'tricolor' es retomar a la victoria que les permita estar más cerca del Mundial 2026.

Este viernes, en el programa 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio', Ricardo Orrego reveló un plan de trabajo que tendría Lorenzo y su 'staff' de cara a estos importantes compromisos, intentarían aprovechar que se viene el fin de temporada en las ligas importantes en Europa y en otras competiciones; la mayoría de los futbolistas seleccionables quedarían libres.

"Hoy es 9 de mayo, y en 20 días, viaja Lorenzo a la ciudad de Medellín, y uno o dos días después, no antes; mejor dicho, se van a reunir los jugadores de Selección Colombia. No está claro si van a trabajar en Guarne, en la sede deportiva de Atlético Nacional, o donde vieron a Amaranto Perea, que fue en Envigado. Amaranto estuvo en Medellín revisando algunos campos, pero lo que me cuentan a mí; lo más posible; sea la sede de Guarne y no va a ser concentración oficial, va a ser una pre-concentración; es decir, va a ser una reunión de amigos", sostuvo Orrego a la mesa de periodistas del mencionado programado.

James Rodríguez, Johan Mojica y Jhon Arias celebran un gol de la Selección Colombia Getty Images

Orrego hizo hincapié que la idea de Lorenzo y su cuerpo técnico es "poder generar espacios de trabajo" y que después cuando llegue el tema de la concentración oficial, los deportistas de la 'tricolor' tengan 'rodaje' previo a los juegos contra los 'incas' y la 'albiceleste'.

Publicidad

"La pausa en Europa ya se acerca y muchos van a estar en ese 'fogoncito' porque no van a estar en concentración, es decir, van a estar con su familia y venga y trabajemos un rato. Lo que no quiere la Selección Colombia es darle vestido de concentración a un periodo que simplemente se quiere tener cerca al grupo, poder generar unos espacios de trabajo, e incluso, no saldrá una agenda oficial; llegarán los jugadores en su carro. Veremos quiénes, cómo y por qué cuál es la estructura", agregó.

Y especificó: "Yo no estoy diciendo que van a trabajar definitivamente en Guarne, que están mirando las posibilidades y seguramente también es por el tema del invierno y cómo estén las canchas en un tiempo determinado".

Publicidad

¿Cuándo son los partidos contra Perú y Argentina por Eliminatorias Sudamericanas?

Frente a la 'bicolor' será el 6 de junio, en Barranquilla, con horario de las 3:30 de la tarde, mientras que contra la 'albiceleste' está pactado para el 10 de junio, a las 7:00 de la noche. Ambos compromisos EN VIVO por la señal principal de Gol Caracol, Ditu y www.golcaracol.com