"Marino Hinestroza no debe jugar con rabia, ni de mal genio; así se cansa más"

Marino Hinestroza es una de las figuras de Atlético Nacional, equipo que pelea en dos frentes en este primer semestre del 2025: Liga BetPlay I-2025 y Copa Libertadores. El extremo vallecaucano volvió a figurar con el 'verdolaga' en el certamen continental la noche del jueves anterior, ejecutando una 'jugadota' contra Internacional de Porto Alegre que terminó en gol de Billy Arce.

Sin embargo, también tuvo otras actitudes dentro del campo de juego que llamaron la atención , y precisamente en 'Jugada Maestra', programa que se transmite por Ditu, plataforma de Caracol Televisión, analizaron el presente de Hinestroza y lo que fue desempeño contra el elenco 'colorado', en partido de la cuarta jornada del grupo F de la Copa Libertadores. Los panelistas coincidieron en que Marino no debe "ponerse bravo" en cada jugada y no insultar a los rivales; debe mejorar en ese comportamiento en la cancha para ser mejor deportista.

Marino Hinestroza en Nacional vs. Internacional. AFP.

"Es jugador es tremendamente importante, este tipo de jugador hay que obligarlo a que pida más la pelota y hay que aconsejarle. No puede ser que cuando patee mal, el árbitro falle, esa rabia, quiere estar 'picando', a ese nivel que juega, con rabia se cansa mucho más rápido. Yamal (Lamine) está más joven que él y no se pone bravo, no está de mal genio. Tiene que estar de buen genio y seguro, tiene que meter más diagonales por dentro porque está muy previsible, tiene que trabajar en ser más variado para ser mejor jugador; sabemos que es un gran jugador, pero si tiene que tener variantes", fueron las palabra que expresó Nelson Gallego.

Por esa línea continuó el 'profe' Norberto Peluffo y enfatizó que desde Nacional deben ayudarle a Hinestroza a mejorar en ese aspecto.

"Marino es un jugador brillante, hizo un gol el equipo y salió insultando. En esa parte tiene que mejorar un poquito, está pensando en más en cómo chocar, en cómo hacer una buena jugada para poder restregársela al rival o mirar hacia el público y pedirle que lo aplaudan. Él va en una evolución, en eso lo tendrán que ayudar internamente en Nacional desde el departamento de la psicológica, pero creo que también el poco juego que a veces Nacional muestra lo hace desaparecer a él, y él como que todavía no tiene ese carácter de decir aquí estoy yo, me tiro adentro, vamos a jugar; se queda abierto en la raya esperando a ver qué pasa", sostuvo el exDT.

El presente de Atlético Nacional en la Copa Libertadores

A su vez en el mencionado programa, analizaron la actualidad de los dirigidos por Javier Gandolfi en el certamen de la Conmebol.

"No termina de gustar y de dar tranquilidad, para lo que se dice que prepararon a ese equipo, que era para ganar la Copa Libertadores; le cuesta ser dominador del resultado, le cuesta también defenderse con esa seguridad, parece más bien metiendo muchos hombre atrás, pero sin mucho orden. Sí puede pasar de ronda, lo que la gente está esperando es que haga una buena Copa, no de pronto que la gane, pero lo veo con muchas dudas, en especial contra los equipos brasileños. Muy inestable en el juego, todavía no ha podido dominar a los rivales, en lo defensivo deja muchas dudas", sostuvo Peluffo.

Atlético Nacional visita a Bahía por la Copa Libertadores. Foto: AFP