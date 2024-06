El técnico mundialista que le puso la lupa a la Selección Colombia, de cara a la Copa América

La Selección Colombiacomienza el próximo lunes su periplo en la Copa América 2024, certamen en el que intentará sumar su segunda gloria a nivel del continente. Los dirigidos por Néstor Lorenzo son de los seleccionados candidatos al título y en ese aspecto, un exDT mundialista cree que se puede soñar, ya que la 'tricolor' tiene un buen grupo de jugadores.

Así fue como en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', Luis Fernando Suárez con paso por las selecciones de Costa Rica, Ecuador y Honduras, dio su opinión de Colombia de cara a lo que será el certamen de la Conmebol, que se llevará a cabo desde el 20 de junio, en Estados Unidos. El actual DT del Pereira aseguró que hay con qué soñar.

"Me gusta mucho lo que veo, estoy feliz por la respuesta que tiene cada jugador; lo que veo en unión de grupo. Me parece que podemos soñar fácilmente en que podemos conseguir cosas importantes. Ojo, hay que ganarle al campeón del mundo, hay que ganarle a Brasil, que aunque todo el mundo diga que está mal, uno para jugar contra los brasileños hay que jugar de una manera distinta, hay que mirarlos con mucho respeto", dijo a la mesa de periodistas.

Jhon Córdoba festeja la anotación que le marcó a Bolivia en duelo de preparación. WINSLOW TOWNSON/Getty Images via AFP

Eso sí, el timonel antioqueño, de 64 años, no dudó en destacar el cuerpo técnico de la 'amarilla', liderada por Néstor Lorenzo, el grupo que han conformado, ya que según Suárez más que un equipo son una familia y que le creen mucho al DT argentino.

"Pero Colombia está bien desde su dirección, desde su manejo, desde el entrenador. Me gusta ese cuerpo técnico, son personas tranquilas, humildes, sencillas, tuve una experiencia con ellos en un seminario que nos invitaron y a mí me impactó la forma de ser de ellos y a mí me parece que eso uno lo ve reflejado en los jugadores, primero le creen a él (Néstor Lorenzo) y a todo el cuerpo técnico, y luego hacen las cosas que hacen. Es un grupo unido, es una familia, lo veo con mucho optimismo con respecto a lo que se pueda dar".

¿Cuándo debuta la Selección Colombia en la Copa América 2024?

Será el próximo lunes 24 de junio contra su similar de Paraguay, en duelo del grupo D que comenzará a las 5:00 de la tarde, en horario de Colombia, y todas las emociones las podrá seguir EN VIVO por la pantalla principal de Gol Caracol y vía ONLINE por www.golcaracol.com