Emiliano 'Dibu' Martínez y la rivalidad con Colombia: ¿hay rencor por lo que pasó en 2021?

Cada vez más se acerca la hora en la que el juez central, Raphael Claus, dé inicio al compromiso entre Colombia y Argentina, por la final de la Copa América 2024. Así las cosas, en la tarde del sábado 13 de julio, Lionel Scaloni y Emiliano 'Dibu' Martínez atendieron la rueda de prensa, previa al partido, y dejaron sus percepciones de lo que será el enfrentamiento.

Y es que uno de los hechos que más interés ha generado, luego que se supiera que el último partido del certamen sería entre las dos selecciones, fue cuando 'Dibu' Martínez tuvo el famoso cruce, en la tanda de penaltis contra Yerry Mina, en la Copa América 2021. Ante esto respondió: "Fue un partido más, he ganado 6 y 7 tandas de penaltis, nunca me quedo con rencor, trato de ganar y estar bien con la selección. Nunca me quedo en el pasado; pienso en lo que va a venir", dijo el arquero del Aston Villa.

A lo que después agregó y dijo que los doce pasos van más allá de la preparación. "Los penaltis, para mí, son 100% suerte. No todos son iguales, he errado penales que he estudiado. A veces en los 120 minutos no tienes tiempo de recordar, tengo un gran preparador de arqueros y compañeros que me ayudan a tomar las decisiones. (...) Tienes que salir justo en el impacto, si van bien pateados es difícil agarrar el remate, me enfoco en la pelota no en el jugador y que sea lo que Dios quiera", comentó el guardameta 'albiceleste'.

Emiliano 'Dibu' Martínez, guardameta de Argentina. Foto: AFP

*Otras declaraciones

¿Cómo se siente antes del partido frente a Colombia?

"Siempre en el arco necesitas experiencia, me siento más completo y cómodo. Intento mejorar y corregir en cada gol que me meten. Tengo un gran grupo de arqueros que me ayudan a mejorar".

¿Ha pensado en los penales frente a Colombia?

"Me enfoco en los 90 minutos, después si se dan los 120, como en el mundial que sufrimos, haremos los 30 minutos y jugaremos de buena manera. Los penales son cuestión de suerte, primero me enfoco en los 120 minutos, pero si se da el caso haré mi trabajo".

Ilusión por el cuarto título...

"Hay que jugar al fútbol, son 120 minutos creo, tenemos más margen de jugar al fútbol, pero tenemos la misma ilusión de hacer la cuarta final y estamos ilusionados como si fuera la primera".

Claves para ganarle a Colombia...

"Jugar nuestro partido, sabemos nuestras armas, tenemos un pie muy bueno, que sabemos que cuando lo usamos bien y tenemos concentración es un plus. Tenemos al mejor. Trataremos de evitar las armas de ellos , siempre hay tensión y el que esté menos tensionado ganará".

¿Cómo vive su cuarta final con la Selección Argentina?

"Nunca lo hubiera planificado, me costó mucho, con 16-17 años me fui a Inglaterra, me costó más de lo que nada , no cambiaría nada. Hoy soy lo que soy gracias a eso, vivo esta final como la primera final. En su momento, había muy poca gente, hoy tengo 20 y 30 familiares en las gradas, tengo a mi nena; la vez pasada no pude estar en su nacimiento , y eso me da más fuerza que a nadie".

Su motivación para la final de la Copa América 2024...

"En la Copa América pasada estuvimos bastante tiempo en la sede del AFA. Yo le prometí a mi esposa estar en el nacimiento de mi hija, pero por el covid no pude. Hoy en día tengo a mi hija. Siempre trato de buscarme motivaciones y ella será gran parte para ese día".