En Chile le pusieron el 'ojo' a la Selección Colombia y sorprendieron: ¿se ven favoritos?

A horas de que ruede la pelota en el estadio Metropolitano de Barranquilla, para el duelo entre la Selección Colombia y Chile , por Eliminatorias Sudamericanas, desde el entorno austral muestran respeto por la ‘tricolor’, considerándola como principal favorita para quedarse con los tres puntos del juego.

Esto, así como lo reveló el periodista chileno Alberto Jesús López, en charla con Gol. El ‘trovador del gol’, quien actualmente trabaja para ‘ADN Chile’, afirmó que el traspié de los dirigidos por Néstor Lorenzo en Bolivia no es tema para preocuparse; por el contrario, dejó en claro que este martes será un rival muy complejo de superar en el terreno de juego, y más en casa.

“Aparte de ese impasse que tuvieron allá en El Alto, donde es prácticamente inhumano jugar, creo que la Selección Colombia tiene una escuadra, una selección, un once, y más que un once también, realmente muy potente. Creo que es una de las candidatas, lógicamente así lo dice la tabla, a ir al próximo Mundial”, indicó de entrada el hombre en mención.

Acción de juego entre la Selección Colombia y Bolivia. /AFP

Sumado a eso, el ‘trovador del gol’ reveló que el presente de Colombia es totalmente diferente al de Chile, cuadro que está lejos de los puestos clasificatorios, pero que todavía se mantiene ‘vivo’ en esa disputa para asistir al certamen orbital de 2026: “A diferencia nuestra que estamos en el último lugar de la clasificatoria, creo que se va olvidando un poquito lo realizado. Me acuerdo que hablaba con muchas colombianas y colombianos que me decían, bueno, lo de Pekerman va a ser difícil de olvidar. Yo creo que, claro, no se olvidan, pero no lo recuerdan, porque Néstor Lorenzo ha hecho borrón y cuenta nueva y lo ha realizado muy, pero muy bien”.

¿Cómo está la interna de Chile?

“Yo creo que claro, el tema del liderazgo en la selección chilena se ha perdido. De hecho, se le ha consultado a Gareca acerca de aquello y no ve como jugadores que puedan asumir ese liderazgo. Antiguamente, ni siquiera antiguamente, hace poco atrás habían líderes natos como por ejemplo Claudio Bravo, Gary Medel, el propio Arturo Vidal, Alexis Sánchez, que hoy está lesionado y no está convocado lógicamente por aquella situación. Y claro, la responsabilidad caería en uno de los más antiguos que es Eduardo Vargas, pero Eduardo Vargas no es un jugador muy extrovertido, más bien introvertido”.

¿Cuál considera, es uno de los problemas de Chile, hoy por hoy?

“Se ve que el liderazgo en la cancha no queda reflejado en algunas acciones. Por ejemplo, en la Copa América, cuando le metieron un codazo a Rodrigo Echeverría en uno de los partidos, nadie fue a reclamarle al árbitro. Entonces de ahí en más se le empezó a consultar al técnico Ricardo Gareca acerca del liderazgo y él decía hoy en día en Chile no hay un jugador que justamente lleve el liderazgo de la selección”.

Chile celebra en las Eliminatorias Sudamericanas Foto: AFP

¿Por qué no se convoca a Arturo Vidal ?

“Lo que sabemos nosotros es que a Ricardo Gareca no le gusta mucho el jugador que milita en el fútbol local. Por ende, hay jugadores que llaman la atención que del fútbol local, que están brillando con luz propia, que no pero no son convocados. A él (Gareca) le gusta más a nivel internacional, ya sea Argentina, México u Europa”.

¿Quién es el favorito para el compromiso?

“Evidentemente, la Selección Colombia. Así lo reflejan los resultados, así lo refleja la tabla de dedicaciones. Y creo que el favorito lógicamente acá, sin lugar a duda, es Colombia. Ahora, nosotros venimos con la fe, con la posibilidad también que estos jugadores nuevos quieran impregnarse con la historia de nuestra selección, comenzar a escribir una historia propia también en desmedro de lo que realizó justamente la generación dorada”.