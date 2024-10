Luis Díaz, figura de Selección Colombia, y el día en el que Millonarios lo quiso

Luis Díaz ha dado de qué hablar en las últimas horas, luego de que se revelara destacada información, que lo vincula directamente con uno de los rivales directos del Junior de Barranquilla, cuadro en el que jugó por varios años y en el que justamente supo ser figura, con buenas actuaciones y goles.

No obstante, parece ser que ‘Luchito’, más allá de ser considerado como uno de los principales referentes del cuadro ‘tiburón’, estuvo cerca de llegar a otro de los históricos en el balompié de nuestro país.

Se trata de Millonarios. Esto, así como lo afirmó Francisco Sánchez, quien es el gerente de Barranquilla FC y, en charla con Gol Caracol, dio reveladores detalles de los inicios futbolísticos del cuadro barranquillero, donde empezó a escribir su historia el guajiro.

“Yo me acuerdo de una llamada que me hizo el profe Melquisedec Navarro, eran las 9 de la mañana, como que habían terminado de entrenar, el grupo que dirigía él y en ese grupo estaba Lucho; yo me acuerdo que me dijo: ‘Francisco, rápido inscribamos a Luis Díaz, que se lo quieren llevar, se lo quieren llevar’, porque él como estaba en la selección Colombia indígena, ya se lo querían llevar para millonarios, para otros equipos, ya la gente lo estaba mirando”, indicó de entrada el dirigente, quien también es presidente de la Liga del Atlántico.

Publicidad

No obstante, la audacia dentro del equipo barranquillero aseguró los derechos del oriundo de Barracas, quien, posteriormente, terminó jugando en el Junior. “Nosotros hicimos la gestión con la Liga de Guajira para que la transferencia se hiciera inmediato, y me acuerdo que en 5 minutos se hizo ese movimiento. Llamé al presidente o secretario de la Liga en ese momento, me acuerdo, e hicimos la transferencia del jugador para la Liga del Atlántico, para el Barranquilla Fútbol Club, ya que teníamos ya todos los documentos en regla”.

¿Qué encontraron en Luis Díaz cuando llegó al Barranquilla?

Publicidad

“Hablar del Luis Díaz es hablar de un joven que llegó a Barranquilla con las ilusiones de ser un jugador profesional, que llegó de Barranca, Guajira, y que acá encontró esa gran oportunidad que muchos jóvenes a esa edad de 15, 16, 17 años buscan de llegar a un equipo profesional, y acá se le abrieron las puertas. Llegó en el año 2015, fue visto acá por los profesores que en ese entonces se encargaban de la veeduría”.

¿Cómo recuerdan a Luis Díaz en la institución?

“Fue especial también ver el crecimiento de Lucho cuando llegó acá a nuestra ciudad, a nuestro club del Barranquilla Fútbol Club, fue un muchacho muy humilde, muy callado, muy disciplinado, con una gran riqueza técnica, y el muchacho cada vez que jugaba un partido se veía mucho mejor”.

¿Cuál ha sido la clave del éxito de Luis Díaz?

Publicidad

“Hay que reconocerle a ‘Lucho’ la mentalidad, ahí es donde él tiene la diferencia, porque la calidad la tiene, y así como él la tiene, la tienen muchos jugadores, pero él siempre marcó la diferencia por la mentalidad que tuvo para visionar que él podía llegar a Europa como hoy lo está haciendo, y ser uno de los grandes jugadores de la historia del fútbol colombiano, y hoy en día hablar del mejor jugador de nuestro fútbol”.