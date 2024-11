En Ecuador se ilusionan con la posible ausencia de James Rodríguez: ¿Colombia pierde 'peso'?

LaSelección Colombia jugará este martes contra Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 y las alarmas están encendidas por las molestias que presenta James Rodríguez. Desde Ecuador remarcaron que tanto pierde la 'tricolor' sin el '10'.

En Gol Caracol charlamos con la periodista Gisella Buendía Pereira, de Teleamazonas, quien dejó ver las sensaciones en Ecuador con la posible ausencia de James y habló sobre el jugador más peligroso de Colombia y las armas de la 'Tri' para este juego.

James Rodríguez está con una molestia, así lo confirmó Néstor Lorenzo en rueda de prensa. Es muy probable que sea suplente de nuevo ¿Ven a Colombia igual con o sin James?

"Sin duda que tenga esta molestia física James Rodríguez y que sea duda para el partido de mañana pues hace que se pierda un peso importante, no hay como negar eso, lo que significa James para la selección es un jugador que se respeta mucho y que agrada mucho por sus características y parecería que es su hogar la camiseta de la selección. De ahí no creo que sin James sea una Colombia más debilitada más que todo porque Juanfer Quintero demuestra que no solo es el que ha estado para reemplazarlo de muy buen nivel sino que pasa un gran momento, creo que en conjunto, colectivamente, Colombia es un rival durísimo donde no solo pasa por James sino hoy por Juanfer, por Díaz, por Ríos, la posible titularía de John, en fin, creo que son muchos puntos altos para Colombia que hacen que sea un rival durísimo a pesar de la duda de James".

James Rodríguez, mediocampista de la Selección Colombia y capitán, en las Eliminatorias Sudamericanas AFP

¿Cuál es el jugador de la Selección Colombia que mayor preocupación genera en Ecuador?

"Tal vez hoy el jugador que más peligroso parece, porque lo vemos constantemente, es ser una máquina, no solo con selección, sino en Premier es Luis Díaz. Es un jugador de mucho derroche, compromiso, bueno, no sé, nadie para calificar de mejor forma a Luis Díaz, ustedes lo conocen bien, pero creo que al menos para la prensa ecuatoriana tenemos a Luis Díaz como el jugador más difícil, más complicado, sobre todo peligrosísimo por esa banda, con mucha llegada al área".

Luis Díaz en Uruguay vs. Colombia. Ernesto Ryan/Getty Images

¿Cuál es la principal ‘arma’ de Ecuador para hacerle daño a Colombia?

"Hay muchos puntos altos en Ecuador en cuanto a su principal arma. Tal vez la parte más fuerte de Ecuador y más consolidada es de la mitad de cancha hacia atrás. Destacamos mucho el bloque defensivo. Creemos que tenemos a uno de los mejores defensores, no solo de la selección, sino esta parte del continente. Pacho, Hincapié, Torres en su momento, ahora Ordóñez, jugadores que militan en Bélgica, en Alemania y en Francia, Pervis también en Premier. Hacen que sea un equipo muy sólido. Nuestros números son bastante positivos en cuanto a nuestro arco en cero. Nuestra deuda pendiente es arriba, claro que se destapó contra Bolivia, pero sabemos que no será el mismo rival. Así que creo que hoy nuestra defensa y el regreso de Moisés Caicedo, para acompañar a Lanfranco en la mitad de cancha, hacen que sea un equipo muy equilibrado, intenso para recuperar y para poder filtrar pases y conectar al equipo arriba".

Llegan con la confianza arriba. FEF