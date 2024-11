"La Selección Colombia de Néstor Lorenzo se parece a la del 2014; es una familia muy sana"

La Selección Colombia quiere cerrar el 2024 con 'broche de oro' y empezar a soñar, seriamente, con la clasificación al Mundial del 2026 . Y es que el equipo dirigido por Néstor Lorenzo ilusiona a un país que quiere volver a vivir la sensación de estar en una cita orbital, tras no haber clasificado a Qatar 2022. Pero no es una simple percepción, incluso varios referentes lo perciben de esa manera.

Fredy Guarín disputó un total de 3.808 minutos, distribuidos en 58 compromisos, vistiendo la camiseta 'tricolor'. Allí, marcó cuatro goles y brindó seis asistencias, entre partidos de fogueo, la Copa América, las Eliminatorias Sudamericanas y el Mundial de Brasil 2014. En la cita orbital, fue suplente frente a Grecia y Costa de Marfil, pero después se adueñó de la posición, en la alineación titular.

El exmediocampista fue pieza clave contra Japón y Uruguay, y estuvo desde el arranque ante Brasil, por los cuartos de final. Dicha generación firmó la que, hasta ahora, es la mejor participación de la Selección Colombia en un Mundial. De hecho, para algunos aficionados del combinado patrio es de las 'generaciones doradas' del combinado 'cafetero', con nombres importantes en su nómina.

Justamente, en entrevista con Gol Caracol, Fredy Guarín analizó al equipo nacional , mostrándose orgulloso por lo que han hecho, siendo finalistas en Copa América y protagonistas en Eliminatorias Sudamericanas. Además, dejó claro que sueña en grande, aspirando a gritar 'campeones' en algún momento. Por último, opinó de la labor de Ecuador, rival de la 'tricolor', en la jornada 12.

Fredy Guarín, exmediocampista de la Selección Colombia, celebra uno de sus goles AFP

¿Cómo ve a esta Selección Colombia?

"Hemos cambiado mucho, uno no puede pensar que porque perdimos la Copa América , siempre es lo mismo; no, hay que ser conscientes de que años atrás, no penábamos así y ahora, ya jugamos una final, mostrando un bien nivel. Paso a paso, se está haciendo bien el trabajo en Federación, entrenadores, cuerpo técnico, los jugadores aceptan el mensaje, todo".

¿Encuentra alguna similitud con la 'tricolor' del 2014?

"Mucho (risas). Se siente tal cual. Este equipo y grupo es familiar, se quieren mucho, se respetan demasiado y se nota a lo lejos. Hay alegría y se ve cuando festejan los goles. Uno se da cuenta porque uno conoce y lo vivió desde adentro y era tal cual. Es una selección muy sana, donde todos se arropan, respaldan y van hacia el mismo lado. Me siento identificado".

¿Hasta dónde sueña con esta Selección?

"Desde afuera, espero, deseo, y no pierdo la esperanza de que un día podamos levantar una copa. Ahora, se debe aclarar que no porque se esté haciendo una buena Eliminatoria , se va a ganar un Mundial de inmediato. Para nada. Todo es un proceso, el cual viene bien, desde hace más de 20 años, cuando se empezó a fortalecer desde las divisiones inferiores".

La Selección Colombia fue subcampeona de la Copa América 2024, tras perder con Argentina AFP

¿Qué otros cambios ha visto?

"A nivel mental, de proyecto, hay un objetivo y se está trabajando, paso a paso. Hace 20 años, ni pensábamos en que se podía ir a un Mundial, después fuimos, luego se fue y se luchó, siendo protagonistas. Lo mismo pasó ahorita: no se creía que llegaríamos a una final de Copa América y se hizo. Todo eso ha sido gracias a un proceso, que va dando sus frutos".

En ese proceso, ¿Cuá fue su 'granito de arena'?

"Siempre lo hice con mucho amor, en altas y bajas, con el deseo de siempre ver a mi Selección en lo más alto. Entonces ver cómo están ahorita, es lindo. Cuando estuve, lo disfruté mucho; en esta ocasión, siendo hincha, también me lo gozo. Estoy ansioso por ver hasta donde llegan. Eso sí, los partidos los veo solo (risas), ni ir al estadio porque sufro, lo veo en mi casa".

Se viene Ecuador, ¿Qué opinión tiene?

"Ecuador viene cambiando mucho a nivel de Selección , su forma de juego, su mentalidad y es un equipo que cada vez es más competitiva y si bien ha venido mostrando unos resultados no tan buenos, siempre va a ser difícil. Ya son varios años haciendo bien las cosas, mejorando, encontrando el camino y con jugadores de alto nivel, desde las divisiones menores".