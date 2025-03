"En la convocatoria de la Selección Colombia, me faltaron Aldair Quintana y Duván Vergara"

La Selección Colombia dio a conocer su lista de convocados para la doble jornada de Eliminatorias Sudamericanas en marzo, donde enfrentará a Brasil, por la fecha 13, y, posteriormente, Paraguay, en la jornada 14. Allí, el director técnico, Néstor Lorenzo , se la jugó por varios de sus habituales jugadores, como Camilo Vargas, Daniel Muñoz, Yerry Mina, James Rodríguez, Luis Díaz, entre otros.

Eso sí, también hubo espacio para algunas sorpresas, donde los nombres que más resaltaron y llamaron la atención fueron los de Marino Hinestroza, quien figura en Atlético Nacional, y Jaminton Campaz, estrella de Rosario Central. Sin embargo, siempre habrá inconformidades y en los análisis y opiniones propusieron a algunos futbolistas que "merecieron" estar en el cuadro 'cafetero'.

En el programa 'Jugada Maestra', de la plataforma 'Ditu', quien habló fue Norberto Peluffo y, en su intervención, dio dos opciones. "Aldair Quintana y Duván Vargara, me parecen extraordinarios y me faltaron en la Selección Colombia. En el caso del guardameta ha respondido en el arco y respecto al de América de Cali, para mí, es uno de los mejores extremos del país y me encanta lo que hace en la cancha", afirmó de entrada.

El arquero de Atlético Bucaramanga ha disputado un total de 810 minutos, repartidos en nueve compromisos, de los cuales siete han sido por la Liga BetPlay I-2025 y los otros dos por la Superliga BetPlay. Allí, le han marcado nueve goles y ha firmado cuatro vallas invictas; además, ha recibido una tarjeta amarilla y no ha sido expulsado. Esos son sus números en lo que va de este año.

Aldair Quintana, arquero de Atlético Bucaramanga Foto: Colprensa

Publicidad

Por otro lado, el atacante de los 'diablos rojos' ha estado 647 minutos en el terreno de juego, en 2025, en un total de ocho compromisos, entre la Liga y la Copa Sudamericana. En esta cantidad de encuentros, ha inflado las redes en dos ocasiones y brindado una asistencia. Eso sí, no fueron los únicos que nombró Norberto Peluffo y dijo otro jugador que pudo haber sido convocado.

Duván Vergara, estrella de América de Cali, celebra un gol en la Liga BetPlay II-2024 Archivo de Colprensa

"Pudieron haberle dado la oportunidad a otro arquero. Entiendo que Néstor Lorenzo es coherente y lleva jugadores importantes, como Santiago Arias, David Ospina, en fin. Pero sí considero que Aldair Quintana ha hecho méritos y lo merecía. Además, también se podría tener en cuenta a Kevin Mier, que es internacional, lo han llamado, lo quieren en el fútbol europeo", sentenció.