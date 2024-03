"En la Selección Colombia hay jugador que es tocado por una 'varita' que es Luis Díaz"

La Selección Colombia tiene otro partido de alto nivel este martes en el marco de la fecha FIFA de marzo. Rumania será el rival que tendrá la 'tricolor', que bajó la dirección técnica de Néstor Lorenzo, tiene una racha victoriosa y que buscará extender contra el seleccionado europeo en el estadio Cívitas Metropolitano, de Madrid.

El combinado de nuestro país viene de derrotar por 1-0 a España, en Londres, y ahora frente al seleccionado dirigido por Edward Iordanescu, quiere dar otra 'estocada' más. Para profundizar un poco más en este compromiso preparatorio entre 'cafeteros' y Rumania, en Gol Caracol dialogamos con Gheorghe 'Gica' Craioveanu, internacional con la escuadra del 'viejo continente'.

De entrada, el mundialista en Francia 1998, analizó como percibe este encuentro de fogueo entre Colombia y el seleccionado de su país.

"De las pocas veces que Colombia llega mucho mejor que Rumania a un partido, porque yo estuve en el Mundial de 98, les ganamos 1-0. En el 94, 3-1, ganamos también. Y ahora mismo Colombia para mí es uno de los quipos más punteros del mundo; ha mejorado muchísimo. Yo creo que está con una confianza brutal, descomunal. Me parece un equipo muy difícil de ganar y va a ser un partido atractivo, eso seguro".

Jugadores de la Selección Colombia tras vencer a España, en Londres. Nigel French/Allstar/Getty Images

En medio de la charla con este portal, el exjugador rumano y que militó en clubes como el Villarreal y la Real Sociedad en España, no dudó en destacar las virtudes de la Selección Colombia y tuvo más que palabras de beneplácitopara Luis Díaz, quien es una de las grandes figuras de la 'tricolor'.

"Primero, lo aguerrido que está el equipo. Defensivamente está muy fuerte, tiene un mediocampo que trabaja muchísimo. Luego tiene a James, y tiene un jugador que ahora mismo está tocado por, bueno, la 'varita mágica' que es Luis (Díaz). Me parece un jugador fantástico, un jugador que está a un nivel brutal, está muy bien en el Liverpool. Me parece un equipo que ha mejorado muchísimo, que hace muy bien la transición defensa-ataque, que corre muy bien en los espacios y es un equipo muy difícil de batir", agregó 'Gica' Craioveanu.

A renglón seguido, elinternacional con Rumania tuvo palabras de elogio hacia Néstor Lorenzo y su labor.

"Además creo que el el 'míster' ha hecho un trabajo fantástico, Colombia lleva dos años sin perder y es muy complicado de ganar. He visto y he opinado del partido contra España y la verdad que hicisteis un muy buen partido, sobre todo en el segundo. España tuvo pocas opciones de marcar; esto a mí me dice que Colombia está muy bien preparado", dijo.

Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia. Omar Vega/Getty Images

Otras declaraciones de Gheorghe 'Gica' Craioveanu:

¿Cómo es esta Selección de Rumania?

"Rumania está ahora mismo en un periodo de transición. Tienen jugadores buenos, lo que pasa es que les cuesta mucho jugar en los equipos, en sus clubes. Tenemos a Radu Drăgușin, del Tottenham; a Hagi, a Andrei Rațiu, en España. Răzvan Marin, que es un jugador muy importante para nosotros en Italia, varios jugadores en Italia; pero aún estamos buscando el nivel que tuvimos antaño. Y es complicado; nosotros ahora mismo posiblemente atravesamos un periodo regular, pero somos un equipo difícil; somos un equipo que defiende bien, nos cuesta hacer gol, pero tenemos nuestra calidad, el talento siempre nos ha acompañado".

¿Qué tan fácil es ganarle a una Selección como España?

"Fácil. Ganar a España es muy difícil, por eso le doy más mérito a Colombia por esta victoria. España es uno de los equipos más en forma de los últimos 15-20 años. Yo vivo en España hace treinta años y he jugado once años acá, en España y la selección siempre ha sido una selección top, de las mejores de Europa y del mundo, no por nada son campeones del mundo y dos veces campeones de Europa; tienen jugadores importantísimos en el Barça y en el Real Madrid; hablamos de otro nivel. En España se habló que mereció ganar. Lo que más me gusta de ustedes es que sienten los colores, vibran con la selección; esto es una cosa que yo admiro mucho".

Acción de juego entre Colombia y España, en partido que se juega en el Olímpico de Londres. @SEFutbol

Las virtudes y falencias de esta Rumania

"Creo que somos un equipo corto, un equipo corto me refiero que defendemos en grupo. Un equipo que juega en 30-35 metros. Tenemos una buena defensa porque defendemos bastante bien, tenemos un buen mediocampo; lo que pasa es que en ataque sufrimos mucho. Todavía Rumania está en la búsqueda de un delantero, un '9' importante, como teníamos en antaño, y de dos extremos que driblen, como tenéis vosotros a Luis Díaz. El hijo de Gheorghe Hagi es muy talentoso, lo que pasa es que juega muy poco en el Alavés. No tenemos un jugador que drible, que saque a un rival en un partido, y esto creo que juega a vuestro favor, a favor de Colombia, porque tenéis más pegada que Rumania".

Recuerdos de Rumania vs. Colombia

Gheorghe 'Gica' Craioveanu evocó a uno de los ídolos de la Selección Colombia, Carlos 'Pibe' Valderrama, del cual dice es uno de los mejores jugadores de la historia de nuestro país.

"En el 98, ganamos 1-0 con un gol de Ilie (Adrian). Fueron recuerdos muy buenos. Además, conocí a uno de los mejores jugadores que he visto jugando, a Valderrama; que posiblemente haya sido vuestro mejor jugador o de los tres mejores jugadores de la historia, en un cumpleaños de Stoichkov. Me gusta, me gusta la pasión que desborda o que trae Colombia, o lleva a Colombia por aquí por el mundo".

Gheorghe 'Gica' Craioveanu junto a Carlos 'Pibe' Valderrama Foto: archivo particular