En Perú le tienen miedo a la Selección Colombia: "Esperamos un milagro"

De cara al esperado duelo entre la Selección Colombiay Perúpor la fecha 15 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026, Gol Caracol habló con Harold García, periodista de 'RPP Noticias', uno de los medios deportivos más importantes del país inca. El enfrentamiento se disputará este viernes en Barranquilla, una plaza donde históricamente la 'tricolor' se hace fuerte.

García compartió su visión sobre el presente de la selección peruana, analizó las virtudes del equipo colombiano y destacó a los jugadores que más preocupan en territorio 'inca'. También habló sobre el estilo de juego del técnico Néstor Lorenzo y las opciones de Perú.

¿Se puede repetir el último antecedente en Barranquilla cuando Perú ganó 0-1?

"Yo diría uno muy parecido al último Colombia–Perú en Barranquilla. Y esperemos un milagro, alguna genialidad, alguna pelota detenida, o alguna jugada mágica. Porque, a menos que se haga un milagro en esta semana de trabajo, Perú llega disminuido: en rendimiento, en calidad individual, y con jugadores que no están pasando por su mejor momento".

¿Cuál es el jugador de Colombia al que más le temen en Perú?

"Sin duda, siempre a Perú le ha hecho buen partido James Rodríguez. Desde aquel James con José Pékerman que nos ganó en Lima para el Mundial de Brasil. Después hizo un gran Mundial. Jhon Jader Durán, personalmente, es un delantero que me gusta mucho. Ojalá que no esté encendido el viernes".

¿Qué jugador de Colombia de los de antaño le llamaba la atención?

"Los diez clásicos, al ‘Pibe’ lo logré ver. Era un espectáculo. Algunos dicen que no jugaría en esta época, pero yo creo que sí. Entrenándose a la manera actual, con la velocidad que pide el juego, sería el rey de las asistencias, de los tiros libres. Creo que vemos el fútbol de manera similar, colombianos y peruanos. De la camada anterior, sumo a Óscar Córdoba. Un gran arquero, tremendo. Y de los actuales: James y, sobre todo, Luis Díaz. Me tocó en algún momento relatar fútbol portugués y ver a Luis Díaz era atrapante. Lo ves con Kyle Walker al lado corriendo, y lo supera, lo engancha, lo deja mal parado. Lo hace contra los mejores laterales de la Premier. Porque él juega pegado a la izquierda".

¿Cuál es el jugador de Perú que más le puede hacer daño a Colombia?

"Hoy Perú pasa por un momento pobrísimo en ofensiva. Siempre hablamos de Paolo Guerrero. No ha sido probado mucho por el técnico actual, así que no podría asegurar que arranque. Pero encendido, puede hacer daño. El que mejor define en la selección hoy —hace muchos años— es Paolo Guerrero. Lo crecimos viendo desde su época en el Bayern Múnich. Ya tiene 41 años, los años pesan, pero sigue encaminado al gol. Después... no tenemos más".

Néstor Lorenzo es recordado en Perú por su paso por Melgar. ¿Qué concepto tienen de él?

"Hay una cuestión curiosa con Lorenzo. En Colombia estaba el profe Arturo Reyes como interino. Uno hubiera imaginado que después de Reynoso, el técnico más cercano, con éxito y que gustaba a la mayoría —hablo desde la prensa y el hincha— era Lorenzo. Yo creería que él era el llamado a ponerse el buzo de la selección peruana. Sin embargo, el camino lo llevó a Colombia. Jorge Fossati terminó siendo el elegido acá. Es un técnico que trabaja, joven, con hambre de gloria. Si hablas con futbolistas de Melgar de esa época que hoy están en selección, te hablan maravillas de su trabajo. No vieron mal su salida de Melgar porque sabían que era su sueño".