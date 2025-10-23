Síguenos en::
"En Selección Colombia quieren rodear a James Rodríguez, pero no a otros; por ejemplo a Carrascal"

"En Selección Colombia quieren rodear a James Rodríguez, pero no a otros; por ejemplo a Carrascal"

En el programa 'Jugada Maestra', de 'Ditu', analizaron y elogiaron a Jorge Carrascal, quien es una figura en Flamengo y ahora es elogiado por su buen juego contra Racing, en Libertadores.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 23 de oct, 2025
Jorge Carrascal y James Rodríguez en la Selección Colombia.
Jorge Carrascal y James Rodríguez en la Selección Colombia.
Getty Images.

