"En Selección Colombia quieren rodear a James Rodríguez, pero no a otros; por ejemplo a Carrascal"

Aún con el paso de las horas se siguen escuchando palabras de elogio para el volante Jorge Carrascal, quien fue figura y artífice del gol con el que Flamengo venció 1-0 a Racing de Argentina, en la ida de la semifinal de la Copa Libertadores de América 2025. Y con ese panorama, en el programa 'Jugada Maestra', de Ditu, le dedicaron un amplio espacio para analizar lo que viene sucediendo en Brasil y a nivel internacional con el volante cartagenero, que es un habitual de la Selección Colombia de mayores que piensa ya en el Mundial 2026.

En ese aspecto, el que tomó la palabra fue el profesor Nelson Gallego, quien comentó sobre algunas particularidades del mediocampista surgido en las filas de Millonarios. "A mí se me hace que Carrascal es un jugador mimado, es de esos a los que hay que darle confianza. Decirle que juegue por donde quiera. Lo que hizo el DT de Flamengo es perfecto. Está condenado a ser figura. Hay que rodearlo bien", explicó.

Sin embargo, el que fue más allá y hasta fuerte con su concepto fue Norberto Peluffo. "En la Selección Colombia parece que dijeran: 'rodeemos a James y después vemos qué puede pasar con los demás, por ejemplo con Carrascal'".

'El Mono' comparó la situación con la de otro hombre que es alternativa de ataque en el seleccionado colombiano. De esa manera, Peluffo comentó que "pasa lo mismo de Yaser, quieren encasillarlo en una zona y son jugadores para jugar libres. Tiene habilidad, gambetea, le pega bien. A Yaser y a otros les tienen que dar libertad".



¿Qué dijo el técnico de Flamengo sobre Jorge Carrascal?

"El Flamengo busca jugadores de alta calidad, jugadores que sean diferentes con el balón, que sepan lo que hacen. Pero lo que más me alegra de Carrascal es que ha mejorado aún más desde que llegó a Rusia. Su capacidad de decisión en el último tercio del campo cerca del área lo hace aún más letal que antes. No sé si en algún momento de su carrera ha sido tan creativo y decisivo cerca del área; eso es lo que más me alegra, su evolución. Pero este jugador que el club buscaba estaba bien estudiado, y conocíamos su calidad cuando lo fichamos", dijo Filipe Luis, entrenador del 'Fla', cuando le indagaron por el colombiano.

