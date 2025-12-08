Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Seis meses de cárcel para exjugador del Manchester City por enviar mensajes ofensivos

Seis meses de cárcel para exjugador del Manchester City por enviar mensajes ofensivos

El exfutbolista, con pasado en los 'citizens', fue declarado por un juzgado en Liverpool culpable de seis de los doce cargos que se le imputaban y deberá cumplir con trabajos comunitarios.

Por: EFE
Actualizado: 8 de dic, 2025
Comparta en:
Joey Barton, exjugador del Manchester City que irá a prisión
Joey Barton, exjugador del Manchester City que irá a prisión
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad