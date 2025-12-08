Jugador de Selección Colombia tiene nuevo equipo; firmó hasta junio 2028

Tras varios días de rumores, el Nantes confirmó el fichaje del internacional colombiano Déiver Machado, quien llega procedente del Lens a cambio de 500.000 euros.

El nacido en Tadó (Chocó) firmó hasta junio de 2028 con el conjunto francés, club por el que pasó Mario Alberto Yepes. La intención del lateral ‘cafetero’ es sumar minutos para tener opciones de ser tenido en cuenta por Néstor Lorenzo para la Copa del Mundo 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

Sentida despedida de Déiver Machado del Lens

A través de sus redes sociales, el lateral izquierdo de 32 años, con pasado en Colombia por Atlético Nacional, Millonarios y Alianza, dedicó unas sentidas palabras para la afición del Lens, club al que llegó a mediados de 2021 procedente del Toulouse.

“Hoy me toca despedirme del RC Lens, un lugar que se convirtió en mucho más que mi club durante estos últimos cuatro años. No es fácil decir adiós a un lugar en el que has sido feliz, pero me voy con la tranquilidad de haberlo dado todo en cada uno de mis 117 partidos aquí y que recordaré con orgullo.

Crecí como futbolista, pero también como persona. Aprendí del vestuario, de los entrenadores, de los empleados que hacen que todo funcione día a día, y de una afición que vive el fútbol con una pasión que contagia y obliga a dar siempre un poco más.

Lens fue hogar. Fue rutina, esfuerzo, alegrías y también desafíos que me hicieron avanzar. Todo lo que viví aquí será parte de mí para siempre.

Gracias por abrirme las puertas y por hacerme sentir acompañado en cada paso. Me llevo experiencias, amistades y el corazón lleno”, escribió Machado en su cuenta de Instagram, publicación que va acompañada de un par de fotografías de sus mejores momentos en el club.

Números de Déiver Machado con Lens

Por todas las competiciones, Déiver Machado disputó un total de 117 partidos, con registro de nueve goles y ocho asistencias en 6.726 minutos.



Equipos en los que ha jugado Déiver Machado

Debutó con Atlético Nacional en 2013 y posteriormente pasó a Alianza FC. Entre 2015 y 2017 jugó en Millonarios para luego dar el salto a Europa, donde actuó con el Gante de Bélgica.

Tras una temporada en el fútbol belga regresó a Colombia para jugar nuevamente en Nacional. En 2020 fichó por Toulouse de Francia y, posteriormente, llegó al Lens en 2021.