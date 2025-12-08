Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jugador de Selección Colombia tiene nuevo equipo; firmó hasta junio 2028

Jugador de Selección Colombia tiene nuevo equipo; firmó hasta junio 2028

Con el objetivo de sumar minutos, el futbolista con proceso en la Selección Colombia tendrá una nueva experiencia en el ‘viejo continente’ para llegar a punto al Mundial 2026.

Por: Javier García
Actualizado: 8 de dic, 2025
Déiver Machado es nuevo jugador del Nantes de Francia
AFP

