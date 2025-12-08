"Mohamed Salah está completamente destrozando su legado en el Liverpool"

Wayne Rooney, leyenda del Manchester United, reconoció que Mohamed Salah "está destrozando su legado en el Liverpool" después de sus declaraciones este fin de semana en las que dijo que alguien no le quiere en el club.

El egipcio fue suplente por tercer partido seguido, se quedó sin jugar en el empate ante el Leeds United y, en zona mixta, dijo que en el club le están utilizando como excusa para los malos resultados y dejó caer que puede no volver al equipo tras la disputa de la Copa de África.

"Está completamente destrozando su legado en el Liverpool. Sería triste que lo mandara todo a la basura. Se está equivocando del todo", dijo Rooney.

"Arne Slot tiene que demostrar su autoridad, cogerle y decirle: "No vas a viajar con el equipo, lo que dijiste no es aceptable. Tiene que irse a la Copa de África y dejar que todo se calme. Necesita que todo se solucione", añadió.



"Estoy seguro que en un par de semanas se arrepentirá de lo que ha dicho. Esta temporada no ha estado a su mejor nivel y lo que quieres ver es que se arremanga la camiseta y dice: "Ahora veréis". Tener la arrogancia de decir que no tienes que ganarte tu puesto... Tienes que ganártelo cada semana. Si yo fuera uno de sus compañeros, no estaría contento para nada con lo que ha dicho, porque ahora el Liverpool es cuando más le necesita. Ha sido él quien está usando al Liverpool como excusa".



“Alguien no me quiere en el club”

Mohamed Salah, delantero del Liverpool. AFP

Arne Slot lo asumió con resignación, como si la debilidad del Liverpool en el balón parado fuera un defecto irremediable.

Mohamed Salah, suplente por tercer encuentro seguido, ni siquiera jugó. Y explotó: “Estoy muy, muy decepcionado. He hecho mucho por este club en los últimos años y especialmente la temporada pasada. Ahora estoy en el banquillo y no sé por qué. Parece que el club me utiliza como excusa. Así me siento. Está claro que alguien quiere usarme para asumir toda la culpa”.

“Me hicieron muchas promesas en verano y ahora estoy en el banquillo tres partidos seguidos. He dicho muchas veces que tenía una buena relación con el entrenador y ahora no tengo ninguna. No sé por qué, pero me parece que alguien no me quiere en el club", remató el internacional egipcio, máximo goleador el pasado curso del campeón, hoy reducido a un equipo de mitad de la tabla tras casi 500 millones de inversión veraniega.

Más allá del Aston Villa y el Liverpool, la competencia por el título está agitada. Por el equipo de Unai Emery, tercero a tres puntos, pero también por el Manchester City, que está ya a solo dos puntos después de tres triunfos seguidos, dos de ellos sin un solo gol de Erling Haaland. Este sábado no marcó en el 3-0 al Sunderland, abierto por Ruben Días, consolidado por Josemi Gvardiol y sentenciado con una mágica rabona de Ryan Cherki rematará por Phil Foden, todavía en el minuto 65 del partido. Ahora visita el Bernabéu en la Liga de Campeones.

Mientras el Crystal Palace reaparece cuarto, con su victoria por 1-2 contra el Fulham, con el gol decisivo de Marc Guehi, el Chelsea pierde ritmo. Está a ocho puntos del Arsenal por sus tres jornadas seguidas sin ganar. El Everton, sexto, goleó al Forest por 3-0.