Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / "Mohamed Salah está completamente destrozando su legado en el Liverpool"

"Mohamed Salah está completamente destrozando su legado en el Liverpool"

Un referente del fútbol inglés se pronunció sobre las polémicas declaraciones del egipcio, que tienen encendido el ambiente en un Liverpool que no pasa por su mejor momento bajo la dirección técnica de Arne Slot.

Por: EFE
Actualizado: 8 de dic, 2025
Comparta en:
Mohamed Salah, estrella de Liverpool
Mohamed Salah, estrella de Liverpool
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad