Hansi Flick dio una buena noticia a los hinchas del Barcelona; figura cerca de regresar

El portero Marc-André ter Stegen, lesionado desde el pasado mes de julio, está cerca de regresar a una lista de convocados del Barcelona, según ha confirmado este lunes en rueda de prensa el técnico del equipo azulgrana, Hansi Flick.

El técnico alemán ha admitido que el guardameta germano "podría" estar entre los convocados para medirse este martes al Eintracht Fráncfort en la sexta jornada de la fase liga de la Liga de Campeones.

Marc-André ter Stegen. Foto: Getty Images

El capitán del Barça, que el pasado 29 de julio se operó para solventar sus problemas lumbares, encadena varios entrenamientos ejercitándose al mismo ritmo que sus compañeros.



En la última sesión, Ter Stegen saltó al césped junto a los otros dos guardametas del primer equipo azulgrana Joan García y Wojciech Szczesny.

A diferencia de las últimas semanas, no se ha ejercitado ninguno de los porteros del filial azulgrana que habían sido convocados en los partidos precedentes.

Pese al próximo regreso de Ter Stegen, Flick ha reiterado que Joan García es su arquero titular al subrayar que "es el número uno" en la portería del equipo azulgrana.

Al ser preguntado por si ha hablado con el seleccionador de Alemania, Julian Nagelsmann, para tratar la situación de Ter Stegen, el entrenador del Barcelona lo ha negado.

Más allá de la duda de Ter Stegen, el Barça afrontará el duelo contra el Eintracht con las únicas bajas de los centrocampistas Pablo Páez Gavira ‘Gavi’ y Dani Olmo, ambos lesionados, y del central Ronald Araujo, que se está recuperando de cuestiones de salud mental.



Hansi Flick: “Nos centramos en nosotros, no miramos al Real Madrid”

Hansi Flick, técnico del Barcelona Foto: AFP

El técnico ha insistido en rueda de prensa que sus jugadores tienen la mirada puesta en el partido de este martes frente al Eintracht Fráncfort en la sexta jornada de la fase liga de la Liga de Campeones.

"Nos fijamos en nosotros, no en el Madrid. Está bien la ventaja de cuatro puntos que tenemos con ellos en LaLiga, pero este es un viaje muy largo. A este nivel, cuando los contrarios son el Real Madrid, el Atlético o el Villarreal tienes que dar el máximo, pero el partido más importante ahora es contra el Eintracht", ha reflexionado.

En este sentido, ha avisado Flick de que su próximo rival en 'Champions' está formado por un bloque "joven, con intensidad y jugadores rápidos", por lo que ha subrayado que sus jugadores deberán "jugar a un gran nivel".