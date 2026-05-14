Entorno de Roger Martínez, tras quedar fuera del Mundial; "duele, él ama a la Selección Colombia"

Luego de la pre lista de 55 jugadores entregada por el técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, hubo bastantes reacciones por algunos incluidos, pero también por otros que no fueron incluidos, especialmente con el caso de Roger Martínez, quien es figura en Arabia Saudita y decidió hacerse sentir en su cuenta de Instagram con un duro mensaje contra el entrenador de la 'tricolor'.

Tras las crudas palabras del delantero cartagenero expresando su tristeza y rabia por no ser tenido en cuenta, su entorno, especialmente la agencia que lo representa, decidió también pronunciarse, y aunque destacaron el cariño del goleador por el combinado patrio, también no dudaron en hacer una nueva crítica.



Comunicado del entorno de Roger Martínez

Roger Martínez apoya a sus compañeros y a su selección, y pone de relieve los malos manejos y las deslealtades.

En Colombia se habla de “rosca”, pero también es importante hablar de valores y principios. Roger siempre se mata por su selección. Ama a su selección y hoy está más que dolido: está defraudado.

Más allá de los méritos deportivos, de la cantidad de minutos jugados —algo que algunos técnicos dicen valorar— y de la cantidad de goles que Roger ha convertido en los últimos meses (23 goles en 30 partidos, siendo el segundo jugador colombiano con mejor promedio de gol en el mundo, a solo tres goles de un tal Cristiano Ronaldo, y todavía con partidos por disputar en la liga), seguramente el técnico podrá objetar la liga árabe, en un fútbol y un mundo globalizados donde participan grandes jugadores de Europa y del mundo, muchos de los cuales jugarán este Mundial. Razones que se pueden entender. Son gustos, dicen.



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Roger dio su vida deportiva cada vez que fue citado en las Eliminatorias. Incluso sufrió una grave lesión en la altura de Bolivia que pudo haberle costado su carrera. Nunca se quejó; al contrario. Participó del proceso cuando se lo necesitó y pudo aportar lo suyo. Sin embargo, después de aquella lesión nunca volvió a tener otra oportunidad para ganarse en la cancha —y no en la “rosca”— su lugar.

Siempre fue bloqueado en cada citación, pero jamás salió públicamente a decir nada.

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Roger quedó afuera de la lista preliminar de 55 jugadores. Lo consideramos mucho más que una injusticia: una canallada del entrenador Lorenzo. Una muestra de ingratitud y deslealtad.

Por eso duele. Porque Roger ama a su selección.

Con el correr de los días pasará la calentura por este hecho que consideramos, cuanto menos, injusto, y tocará —como sabemos que Roger hará— apoyar a su selección y a sus compañeros desde el lugar que le toque.

El propio Roger Martínez publicó ese comunicado en sus redes sociales, y esta vez lo acompañó con un mensaje más corto, pero también mostrando su frustración tras no ser tenido en cuenta en la pre lista de 55 jugadores para el Mundial 2026 con la Selección Colombia. "Para que entiendan un poco, pero vamos es para adelante", se lee en las historias de Instagram del cartagenero.

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Cabe recordar que el delantero no ha disputado ningún certamen orbital con la 'tricolor', pero sí hizo parte de la Copa América Centenario 2026 y la de Brasil 2019, sumando seis partidos en estas dos competiciones de Conmebol.