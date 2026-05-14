Jhon Durán quiere Mundial 2026 con Selección Colombia; está a disposición, tras salir del Zenit

Jhon Durán fue noticia este jueves por duplicado. En horas de la mañana el Zenit informó que el futbolista y el club ruso "han acordado una licencia del jugador por circunstancias personales. Los detalles de la fecha de su regreso serán anunciados en el futuro cercano", algo que sorprendió en medio de la temporada, y cuando el atacante no es un titular indiscutible. Luego de eso, se dio a conocer que está en la lista de 55 futbolistas dada por Néstor Lorenzo.

Pero en las recientes horas se dio a conocer que el goleador paisa ya habría cerrado su capítulo con el elenco de San Petersburgo, y que de hecho, estaría enfocado en los siguientes días en ponerse a las órdenes del técnico argentino Néstor Lorenzo.



Jhon Durán busca un lugar en el Mundial 2026

El periodista de Gol Caracol, Julián Capera, fue el encargado de dar una nueva noticia sobre el delantero antioqueño, con relación a su club, pero también a la Selección Colombia, que tendrá una concentración informal en Medellín en los siguientes días.

"Jhon Jader Durán acordó con Zenit la terminación anticipada de su contrato y desde el próximo lunes en Medellín se pondrá a disposición de la Selección Colombia para pelear por un cupo tras aparecer en la lista preliminar", detalló el también comentarista de este canal.

Para terminar, Julián Capera explicó que el delantero colombiano "tiene contrato vigente con Al Nassr, pero la intención es buscar un equipo en Europa tras la Copa del Mundo", ya que en el cuadro de Arabia Saudita no tendría espacio actualmente, ya que su posición en la nómina titular la tiene el portugués Joao Félix, y su salida en préstamo no se dio de la mejor manera, con algunos conflictos con los dirigentes del club de Riad.



🚨 Jhon Jader Durán acordó con Zenit 🇷🇺 la terminación anticipada de su contrato y desde el próximo lunes en Medellín se pondrá a disposición de la Selección Colombia para pelear por un cupo tras aparecer en la lista preliminar.



Tiene contrato vigente con Al Nassr, pero la… pic.twitter.com/WTsa36fb4x — Julián Capera (@JulianCaperaB) May 14, 2026

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Cabe recordar que el último partido de Jhon Durán con la Selección Colombia se dio casi exactamente hace un año, el pasado 6 de junio de 2025, en el partido que finalizó 0-0 entre Perú y la 'tricolor', por Eliminatorias Sudamericanas en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Aquella vez, el delantero fue titular pero fue reemplazado en el entretiempo, después de eso salió de la convocatoria para el otro duelo de aquella fecha de clasificatorios, que era contra Argentina.

Luego, el antioqueño, entre cambios de equipos, lesiones y pocos minutos, no fue más parte del elenco dirigido por Néstor Lorenzo, ni para los partidos oficiales, ni para los preparatorios rumbo al Mundial 2026. A pesar de eso, se ganó un lugar en el lista preliminar dado por el DT argentino, este jueves, aunque tendrá que luchar contra otros atacantes como Luis Javier Suárez, Jhon Córdoba, Juan Camilo 'Cucho' Hernández y el mismo Kevin Viveros, quienes viven un gran presente a nivel de clubes.