Reacción tras lista de Néstor Lorenzo; “en este momento todos tienen la razón, menos el entrenador”

La pre lista de 55 futbolistas de la Selección Colombia entregada por Néstor Lorenzo, con miras a la participación en el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, ha generado comentarios divididos entre la prensa y los hinchas, pero en medio de eso apareció un respetado extécnico, Francisco Maturana, para enviar un mensaje claro para los que están criticando los llamados o no tenidos en cuenta por el estratega argentino.

Para iniciar, 'Pacho' aseguró que "es una ilusión donde todo el mundo tenemos la razón, porque cada uno sueña lo que quiere", pero de igual manera se mostró cauteloso al señalar que no va a señalar las decisiones del DT de la 'tricolor', porque él sabe que es estar en esa posición.

"Vuelvo y repito, en el fútbol todo el mundo tiene la razón, yo tengo unos códigos y principios de vida, no negociables, que me impiden hablar públicamente de una selección", aseveró de entrada, y de paso mandó un mensaje para que todos se unan en pro de la Selección Colombia en el Mundial 2026. "Yo todo lo que sea de mi país lo quiero, y hago fuerza por él. Nací viendo a Kid Pambelé, Miss Universo, siempre quería que mi país ganara", resaltó Maturana en una charla con 'ESPN'.

Para terminar, el técnico campeón de Copa Libertadores y de Copa América, señaló que "ahora, futbolísticamente me siento impedido, porque yo fui entrenador, y sé que en este momento todo el mundo tiene la razón menos el entrenador", mandando un mensaje claro a hinchas y prensa ante tantas opiniones divididas y polémicas algunas, tras darse a conocer esta pre lista de Néstor Lorenzo, para la Copa del Mundo que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.



Mano a mano con Francisco Maturana a propósito de la pre-lista presentada por Néstor Lorenzo#SportsCenter "Hoy todo el mundo tiene la razón menos el entrenador"



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Acá la pre lista de 55 jugadores para el Mundial 2026 con Selección Colombia:

Arqueros

Kevin Mier — Cruz Azul 🇲🇽

Álvaro Montero — Vélez Sarsfield 🇦🇷

Andrés Mosquera Marmolejo — Independiente Santa Fe 🇨🇴

David Ospina — Atlético Nacional 🇨🇴

Aldair Quintana — Independiente del Valle 🇪🇨

Camilo Vargas — Atlas 🇲🇽

Defensores

Álvaro Angulo — Pumas 🇲🇽

Santiago Arias — Independiente de Avellaneda 🇦🇷

Cristian Borja — Club América 🇲🇽

Juan David Cabal — Juventus 🇮🇹

Carlos Cuesta — Vasco da Gama 🇧🇷

Willer Ditta — Cruz Azul 🇲🇽

Junior Hernández — Deportes Tolima 🇨🇴

Jhon Lucumí — Bologna 🇮🇹

Déiver Machado — Nantes 🇫🇷

Yerry Mina — Cagliari 🇮🇹

Johan Mojica — Mallorca 🇪🇸

Yerson Mosquera — Wolverhampton 🇬🇧

Daniel Muñoz — Crystal Palace 🇬🇧

Édier Ocampo — Vancouver Whitecaps 🇨🇦

Andrés Román — Atlético Nacional 🇨🇴

Johan Romaña — San Lorenzo 🇦🇷

Dávinson Sánchez — Galatasaray 🇹🇷

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Mediocampistas

Jhon Arias — Palmeiras 🇧🇷

Yáser Asprilla — Galatasaray 🇹🇷

Jordan Barrera — Atlético Mineiro 🇧🇷

Wilmar Barrios — Zenit 🇷🇺

Jaminton Campaz — Rosario Central 🇦🇷

Johan Carbonero — Internacional 🇧🇷

Jorge Carrascal — Flamengo 🇧🇷

Kevin Castaño — River Plate 🇦🇷

Edwin Cetré — Estudiantes de La Plata 🇦🇷

Nelson Deossa — Real Betis 🇪🇸

Sebastián Gómez — Coritiba 🇧🇷

Carlos Andrés Gómez — Vasco da Gama 🇧🇷

Jefferson Lerma — Crystal Palace 🇬🇧

Jhon Solís — Birmingham 🇬🇧

Juan Camilo Portilla — Athletico Paranaense 🇧🇷

Gustavo Puerta — Racing de Santander 🇪🇸

Juan Fernando Quintero — River Plate 🇦🇷

Johan Rojas — Vasco da Gama 🇧🇷

James Rodríguez — Minnesota United 🇺🇸

Juan Manuel Rengifo — Atlético Nacional 🇨🇴

Richard Ríos — Benfica 🇵🇹

Juan Guillermo Cuadrado — Pisa

Delanteros

Rafael Santos Borré — Internacional 🇧🇷

Jhon Córdoba — Krasnodar 🇷🇺

Jhon Jáder Durán — Zenit 🇷🇺

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández — Real Betis 🇪🇸

Jhon Stiven Mendoza — Athletico Paranaense 🇧🇷

Luis Suárez — Sporting Lisboa 🇵🇹

Sebastián Villa — Independiente Rivadavia 🇦🇷

Neyser Villarreal — Cruzeiro 🇧🇷

Kevin Viveros — Athletico Paranaense 🇧🇷

Luis Díaz — Bayern Múnich 🇩🇪