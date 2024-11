Esteban Ostojich es "un árbitro que va a dar garantías" en Colombia vs. Ecuador

La Selección Colombia tendrá este martes 19 de noviembre su última salida en lo que respecta a las Eliminatorias Sudamericanas del año en curso. La 'tricolor' recibe a Ecuador por la jornada 12 de las clasificatorias al Mundial del 2026 y para este duelo, en el Metropolitano, se designó al árbitro Esteban Ostojich.

Es uruguayo, de 42 años y es árbitro FIFA desde el 2016. Ostojich Vega tiene en su currículum partidos de Copa Libertadores, Sudamericana y Copa América, por mencionar solo algunos logros, y en la actualidad es considerado uno de los mejores pitos a nivel de Sudamérica. Le ha dirigido en dos ocasiones a la Selección Colombia; uno duelo por Copa América y recientemente en Barranquilla contra Perú.

Para conocer un poco más de qué tipo de árbitro es Esteban Ostojich y cómo se desempeña en el tema disciplinario, en Gol Caracol consultamos con el analista arbitral José Borda.

"Es un árbitro muy experimentado, de los más experimentados que hay en la actualidad en Sudamérica. Ha pitado en Copa Libertadores, Copa Sudamericana; Copa América. De hecho, en el 2021 pitó la final de la Copa América entre Argentina y Brasil. Tiene experiencia en Eliminatorias, ha pitado en dos versiones; este es el sexto partido que pita. A Colombia le ha dirigido en dos oportunidades: una en la Copa América, que ganó Colombia 2-1, y recientemente en Barranquilla, también contra Perú; ese partido quedó 1-1 y no tuvo mayores inconvenientes", dijo Borda en charla con este portal.

Esteban Ostojich será el árbitro de Colombia vs. Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas. MAURO PIMENTEL/AFP

En cuanto a cómo es su comportamiento en el campo y cómo actúa a la hora de darle manejo al juego, Borda sostuvo que el juez central uruguayo no es tan tarjetero y solo recurre al VAR cuando considera que es necesario.

"Es un árbitro que tiene buenos modales para dirigir, no es agresivo con los jugadores; deja jugar, se compromete. Su promedio de tarjetas amarillas en el campo, en los partidos, es de tres por juego; o sea, no es tarjetero. Tampoco es un árbitro de los que utilice mucho el VAR; es un árbitro que, como todos, si necesita la herramienta tecnológica en alguna situación específica, pues ahí le tira el salvavidas; pero no es de los que no se comprometen en el campo. Por el contrario, toma decisiones en el campo, que eso es lo importante", complementó.

Dirigirá la final de la Copa Sudamericana

Precisamente, Ostojich fue el elegido por la Conmebol para pitar la final de la Sudamericana entre Racing y Cruzeiro. Para José Borda, el 'charrúa' dará las garantías necesarias para que el juego entre colombianos y ecuatorianos se desarrolle sin ningún inconveniente.

"Creo que la comisión de árbitros de la Conmebol designó un buen árbitro, que le va a dar garantías a la dirección del juego en el estadio Metropolitano. La otra situación es que Esteban Ostojich, luego del partido con la Selección Colombia, va a dirigir la final de la Copa Sudamericana entre Cruzeiro y Racing. Me parece que es un árbitro que la Conmebol le da juegos de responsabilidad, porque él responde y no creo que tenga ningún problema en la dirección del juego", concluyó.

Esteban Ostojich tendrá como asistentes a sus compatriotas Carlos Barreiro y Horacio Ferreiro, y como cuatro árbitro estará Alberto Feres. Ya en el tema del VAR, Andrés Cunha será el encargado y en el AVAR, Agustín Berisso lo acompañará.

Esteban Ostojich en medio de un compromiso por la Copa Libertadores 2024. PABLO PORCIUNCULA/AFP