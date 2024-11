"Ojo que la Selección Colombia tiene problemas a la defensiva, Ecuador puede aprovechar"

Colombia recibe este martes a la de Ecuador con la finalidad de volver a la victoria en las Eliminatorias Sudamericanas. La 'tricolor' tuvo errores en la parte posterior y eso le costó finalmente la derrota contra Uruguay, en Montevideo. Precisamente, a ese tema le puso el 'ojo' Álex Aguinaga, uno de los históricos del combinado ecuatoriano.

El que usara la número '10' en la 'tri' y portara la cinta de capitán fue uno de los invitados este lunes en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', y no dudó en afirmar que esas falencias en la zaga defensiva pueden ser aprovechadas por los dirigidos por Sebastián Beccacece. En el Metropolitano se enfrenta la mejor ofensiva contra la más destacada en defensa.

"Así como la pintas porque es una realidad. Además de lo que hemos visto de las selecciones, ojo que Colombia tiene muchos problemas en la defensiva, muchos problemas porque busca atacar y lógicamente tiene problemas a la hora de defenderse; se desarma fácil, tiene problemas de coordinación y en algunas ocasiones es lógico porque es una selección que va al frente. Ecuador por su parte ha sido una selección muy sólida en la defensiva con muy pocos goles en la parte ofensiva, es lógico que no podemos hablar de un poderío ofensiva, ha habido buenos jugadores en ataque. Se va esperar ese funcionamiento atrás contra el equipo colombiano y por ahí en una contra o pelota parada conseguirlo", pronunció el exvolante de Ecuador en el mencionado programa.

De otro lado, Aguinaga sostuvo que tanto Colombia como Ecuador estarán en la Copa del Mundo del 2026.

"Equipos que van a clasificar al Mundial indudablemente no solo por la cantidad de equipos que ahora califican en Sudamérica, sino porque tienen la calidad para hacerlo de manera directa, así que tanto Colombia como Ecuador están destinados a ocupar uno de los seis lugares de manera directa", agregó.

Otras declaraciones de Álex Aguinaga:

- La transición de Sánchez Bas a Beccacece

- "Con Sánchez Bas, el equipo en puntos no andaba mal, el tema es que el fútbol no andaba bien para nada. El último partido contra Argentina se vio mejor, estuvo con más intención de ser un equipo echado hacia adelante y no tan defensivo como los había presentado en partidos anteriores pero el ya tenía una propuesta del fútbol catarí y regresaba a donde él era feliz porque dirigió a la Selección de Catar"

- ¿Ha mejorado Ecuador con Sebastián Beccacece?

"En caso del Becaccece toma el timón y que hasta el momento en lo personal no me ha gustado, creo que ha sido un continuismo de Sánchez Bas, se esperaba alago más. Contra Bolivia es difícil porque no presentó un escollo difícil para la Selección pero muchos de los jugadores tuvieron un ritmo importante y están atravesando un momento mejor que meses anteriores; ese 4-0 ayuda para poder tener confianza y no solamente se establezca el cero como una prioridad y que el mismo entrenador ha dicho que busca, falta mucho por darle este selección para exprimirla un poco más hacia adelante. Con Becaccece se esperan otras cosas; la verdad es que no hemos visto algo distinto".

